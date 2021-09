To je snad vtip. Diváci komentují film, Meghan v něm zemře stejně jako Diana

Televizní film Harry & Meghan: Escaping the Palace vypráví příběh prince Harryho a jeho ženy Meghan Markleové. Premiéru měl v pondělí ve Spojených státech a začíná scénou, ve které vévodkyně ze Sussexu zemře při autonehodě.

Film byl zveřejněn v den výročí 24 let od úmrtí princezny Diany a obsahuje paralely mezi "princeznou lidských srdcí" a Meghan Markleovou. Úvodní scéna zobrazuje převrácené auto, zástup novinářů s fotoaparáty a prince Harryho v podání herce Jordana Deana, jak se snaží z auta vyprostit svoji manželku, kterou hraje Sydney Mortonová. Zatímco Harryho matka tímto způsobem tragicky zahynula v roce 1997, ve filmu to dopadne jinak - britský aristokrat se ve filmu probouzí a divák zjišťuje, že se mu to jen zdálo.

Úvodní scéna ale mnoho diváků pobouřila a svůj názor se lidé nebáli sdělit na sociálních sítích. Okomentovali ji jako nechutnou, bizarní a směšnou.

Vybraní herci jsou podle nich levné kopie. "Panebože, nemůžu se přestat smát. Myslel jsem si, že je to vtip, ale pak jsem zjistil, že je to opravdový film… což mě rozesmálo ještě víc," napsal jeden z diváků na svém twitterovém účtu. Jiný člověk okomentoval snímek slovy: "O. K., tohle vypadá opravdu bizarně, na 1000 procent se na to podívám."

Film zobrazuje, jak bylo náročné pro americkou herečku stát se součástí britské královské rodiny. Ve zmíněném snímku nechybí ani kontroverzní rozhovor s Oprah Winfreyovou, který veřejností otřásl před několika měsíci. V něm známý pár promluvil o rasismu, životě v královské rodině a Meghan se svěřila s tím, že občas pomýšlela na sebevraždu.

Jedná se o třetí snímek, který se populárnímu páru věnuje. O jejich seznámení vypráví tři roky starý film Harry & Meghan: A Royal Romance a začátky v královské rodině mapuje Harry & Meghan: Becoming Royal z roku 2019.

