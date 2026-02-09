Na úmrtí herečky Jany Brejchové reagoval i její někdejší partner Jaromír Hanzlík, s nímž ji pojilo jedno z nejznámějších hereckých partnerství své doby. Právě Jaromír Hanzlík promluvil o vzpomínkách na společně prožitá léta i o tom, jak významné místo má Brejchová v jeho životě dodnes.
Hanzlík po smrti Jany Brejchové: „Naše královna zůstává v lidských srdcích.“ Připomněl i jejich společných 12 let
Smrt herecké legendy Jany Brejchové (†86) zasáhla i Jaromíra Hanzlíka, který s ní prožil dvanáct let a jejich vztah patřil k nejsledovanějším v českém kulturním světě. Zavzpomínal na dobu, kdy se do sebe zamilovali při natáčení Noci na Karlštejně, i na to, že Brejchová pro něj zůstává výjimečnou osobou dodnes.
Jejich vztah se začal psát v roce 1973 během natáčení pohádkového muzikálu Noc na Karlštejně. Brejchová zde ztvárnila Elišku Pomořanskou, její tehdejší manžel Vlastimil Brodský hrál Karla IV. a Hanzlík se objevil v roli pana Peška. Právě v této době mezi Brejchovou a Hanzlíkem přeskočila jiskra. Podle některých vzpomínek Brodský ještě nějaký čas věřil, že okouzlení mladším kolegou pomine. V Divadle na Vinohradech se navíc oba muži pracovně potkávali. Existují verze, že Hanzlík u manželů pobýval častěji, jiné ale mluví spíše o občasných návštěvách a dlouhých večerech.
Sám Brodský se k situaci později vyjádřil ve svých pamětech s noblesou sobě vlastní: „Půvab, intelekt a oduševnění mého přítele Jaromíra Hanzlíka mě přiměly k životu staromládeneckému“.
Manželství Brejchové a Brodského přesto ještě několik let pokračovalo. K rozvodu došlo až na počátku 80. let, v době, kdy oba herci natáčeli seriál Arabela, kde shodou okolností ztvárnili královský pár. S Hanzlíkem pak Brejchová žila bez oficiální svatby zhruba dvanáct let, až do roku 1985.
Jejich rozchod přišel během společné cesty po USA a Kanadě. Herečka později popisovala okamžik, kdy si uvědomila, že vztah dospěl ke konci: „Ráno jsem se probudila, dala jsem nohy na zem, sedím na posteli a dívám se z okna. Začínal hezký den. A najednou se za mými zády ozve: Prosím tě, jak se to tváříš?“ vzpomínala. V tu chvíli prý v duchu zaznělo rozhodnutí: „Konec. Pryč! On na tebe nevidí a nelíbí se mu, jak se tváříš.“
Druhý den Brejchová odjela sama za bratrem do Bostonu a vztah tím definitivně uzavřela. Čas však podle všeho zahladil ostré hrany minulosti. Hanzlík na ni dnes vzpomíná s úctou a citem. „Jana, naše královna, zůstává nadále v lidských srdcích,“ řekl Blesku. V České televizi pak doplnil, že jí děkuje za dvanáct společných let.