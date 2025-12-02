Dlouhé desetiletí tvořili Hana Zagorová a Štefan Margita jeden z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu. O to těžší ranou byla pro Margitu manželčina smrt. V jejich společném domově se ale ani za tři roky od jejího odchodu vůbec nic nezměnilo.
"Hanka se mnou pořád komunikuje," říká Margita, který přiznal, že jí před smrtí lhal
Jsou to už více než tři roky, co zemřela zpěvačka Hana Zagorová, její manžel Štefan Margita ale stále žije tak, jako by nikdy neodešla. Nedokázal se zbavit žádných jejích věcí a je si jistý i tím, že k němu promlouvá za záhrobí.
Dlouhé desetiletí tvořili Hana Zagorová a Štefan Margita jeden z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu. O to těžší ranou byla pro Margitu manželčina smrt. V jejich společném domově se ale ani za tři roky od jejího odchodu vůbec nic nezměnilo.
„Je součástí mého života, součástí mě. V šatně jsou pořád všechny její věci,“ „Když skončí nějaký koncert, i dneska zvednu telefon a pak si uvědomím, že nemám kam volat,“ prozradil operní pěvec. „Nechal jsem si její telefon, takže to číslo zůstalo,“ vysvětluje Margita, který je ale přesvědčený o tom, že jeho životní láska neodešla nadobro a že mu z onoho světa posílá znamení, které si nedokáže racionálně nijak jinak vysvětlit.
„Loni o Vánocích jsme šli s neteří na hřbitov. Je tam jeden kámen na hrobě, který vždycky pohladím. Tehdy jsem se ho dotkl a byl horký. Poprosil jsem neteř, ať na něj také sáhne, jestli jsem se nezbláznil, a ona řekla, že úplně hřeje,“ popsal zvláštní zážitek. A nebyl jediný. „Doma se mi rozsvítila lampa a pak zase zhasla. Říkal jsem to bráchovi a on mě varoval: Pozor, to bude elektřina. Já jsem odpověděl: ,Ne, to je Hanka,“ řekl Margita přesvědčeně Blesku pro ženy. Štefan není jediný, kdo takovým věcem věří. „Takový můj parťák v těchto věcech je Monča Absolonová, která si stále chodí na hřbitov jak za Hankou, tak za Karlem Gottem pro nějaká znamení,“ svěřil se vdovec.
Margita také zavzpomínal na okamžiky, kdy jeho žena odcházela. „Jsem šťastný, že jsem byl do poslední chvíle s Hankou a co mě potěšilo z její strany bylo, že ona do poslední chvíle nevěřila, že zemře. A byla to obrovská síla, samozřejmě. A nejhorší bylo to, že to okolí těch doktorů a sester, oni mě na to připravovali, ale vy jim nechcete věřit, protože si řeknete, ne, ona vždy všechno zvládla, tak proč by to nezvládla teď, v tu chvíli. A opravdu nezvládla, že to tělo za tolik let transfúzí, co dostala, si prostě řeklo a dost,“ řekl v podcastu online rádia O 106.
Podle jeho slov Zagorová věřila, že zvládne ještě pracovat. „Ale ona do poslední chvíle chystala novou desku. Poslouchala písničky, volala sestřičky, říkala: Poslouchejte, to je krásná věc, tohle budu točit. A hráli jsme s ní to moje nejtěžší představení, to divadlo, že jsme jí vlastně v tom udržovali a říkali: Ano, my se moc těšíme na novou desku. Nechtěl jsem si to připouštět, ale doktoři asi věděli, že už novou desku nenatočí,“ hlesl smutně.