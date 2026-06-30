Herečka Hana Vagnerová je úspěšná nejen v Česku, ale v poslední době se čím dál tím víc prosazuje také v Itálii. Hraje v italštině a už se dle svých slov posunula z rolí prostitutek z postkomunistických zemí k jiným rolím. Práci na jihu Evropy si nemůže vynachválit. A to hned z několika důvodů.
Hana Vagnerová otevřeně: V Itálii vydělám víc než doma. A pracuje se tam mnohem lépe
Hana Vagnerová si pracovní život v Itálii nemůže vynachválit. Podle herečky jsou tam natáčecí dny kratší, pracovní podmínky výrazně lepší a za stejně velké role dostává vyšší honoráře než v Česku.
„Jsou tam jenom desetihodinové natáčecí směny, přes to nejede vlak. Když jsem jim vyprávěla, že u nás běžně točíme dvanáct, čtrnáct, někdy i šestnáct hodin denně, protože přesčasy tady začínají být normou, tak na mě koukali jako na blázna a říkali, že by to nedělali. Mají hodinu pauzu na oběd. Kdyby si nedali dobré jídlo, kafe a něco sladkého, tak by nebyli k použití. A pokud to scénář vyloženě nevyžaduje, natáčení tam ve 4 až 5 hodin ráno, jako je tomu u nás, nezačíná. Tím pádem nejsou tak vyřízení jako my,“ rozvyprávěla se s úsměvem.
Kratší pracovní doba není to jediné, co jí na práci v Itálii vyhovuje. Jde i o peníze. „A na to, že jsem v Itálii no name herečka, tak jsem tam líp honorovaná než tady. Peníze za stejně velkou roli u nás a tam jsou naprosto nesrovnatelné,“ říká. „Ten trh je tak prostě nastavený. Je daleko větší než český, s tím to také souvisí. Tady je pár top herců a ostatní běhají od rána z natáčení do divadla a dabingu, aby se nějak uživili,“ popsala temnější poměry.
A i když tráví hodně času v Itálii, její životní partner je Francouz. Tam ale pracovní štěstí zkoušet neplánuje. „Francouzi nejsou k cizincům tak otevření a benevolentní jako Italové. A když jsme se poznali, už jsem měla agentku v Itálii a přišlo mi škoda tu šanci zahodit. Chvíli jsem zkoušela učit se italsky a francouzsky zároveň, ale bylo to příšerný,“ vysvětlila své rozhodnutí.
„Italové vás mají rádi hned, stačí, když řeknete capuccino. Ve Francii to tak není. V Itálii se mi stalo na jednom projektu, že chtěli přepsat roli na cizinku, abych ji mohla hrát já. Naopak ve Francii by vám akcent jen tak neodpustili,“ říká Vagnerová. A v podstatě nemá v plánu se do Francie ani vdát, i když jim to ve vztahu klape. „Pro mě svatba není vůbec žádná meta ani milník, nikdy jsem to tak neměla. V tomhle ohledu to nijak neprožívám,“ dodala spokojeně.