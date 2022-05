Dříve štíhlá modelka, dnes Terminátorka. Cesta Mašlíkové k medailím v kulturistice

Hana Mašlíková vždycky věnovala hodně času sportu. Za poslední půlrok ale její tělo doznalo velké proměny, a to díky přípravě na kulturistickou soutěž Mr. Universe Prague 2022. Ne všem se ale její svalnatá postava zalíbila a část fanoušků jí začala psát nenávistné zprávy. Z toho si ale modelka nic nedělala. "Jsem na své pokroky fakt pyšná, ať se to někomu líbí, nebo ne. Vím, že pro řadu lidí už to ženské není, ale každý jsme jiný. Já jsem takhle moc spokojená a i mému manželovi se to líbí," prohlásila pár týdnů před soutěží pro Super.cz.

Podívejte se do naší galerie, jak se její tělo v průběhu času změnilo.