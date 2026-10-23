Jozef Banáš přišel s publikací, která měla připomenout rozhovory s legendárním slovenským humoristou Milanem Lasicou. Místo poklidného návratu ke starým vzpomínkám však rozpoutala další kolo sporu s jeho rodinou. Kniha vyšla ve spolupráci s týdeníkem Plus 7 dní a prodává se společně s časopisem. Vdova Magda Vášáryová i Lasicova dcera Hana ale tvrdí, že s jejím vydáním nesouhlasily, a znovu avizují právní kroky.
Hana Lasicová vytáhla do boje proti otci své kamarádky Adély Vinczeové
Staré nahrávky, sporný souhlas a obvinění, která sahají až do devadesátých let. Vydání rozhovorů s Milanem Lasicou znovu rozdmýchalo letitý spor Jozefa Banáše s Magdou Vášáryovou. Do ostré přestřelky se zapojila i Lasicova dcera Hana.
Banáš přitom tvrdí, že rozhovory nahrával se souhlasem samotného Lasicy. Podle jeho vyprávění se scházeli ve Vídni v letech 1990 až 1991, kdy Vášáryová působila jako velvyslankyně a on byl jejím zástupcem. „Milan byl často ve Vídni, velvyslankyně měla dost povinností a my jsme bydleli nedaleko, takže k nám chodil a povídali jsme si. Rádi, protože povídat si s Milanem byla radost,“ popsal Banáš. Tvrdí, že Lasica souhlasil i s nahráváním a možností, že se rozhovory jednou zveřejní. Přiznal také, že některé záznamy se nedochovaly, protože při přetáčení kazet omylem smazal dříve pořízený rozhovor.
Hana Lasicová však podává úplně jinou verzi. V rozhovoru pro Koktejl.sk uvedla, že se její otec s Banášem přestal stýkat už v roce 1992. Důvodem podle ní mělo být zjištění, že Banáš spolupracoval se Státní bezpečností. Zároveň ho obvinila, že se měl Lasica v témže roce stát terčem jeho pokusu o vydírání. „Od té doby s ním nepromluvil ani slovo a pohrdal tímto člověkem,“ prohlásila Lasicová. Své tvrzení doložila dnes na Instagramu, kde citovala z dopisu, který Banáš jejímu otci poslal a následně i z Lasicovi odpovědi.
Hana navíc připomněla, že rodina už podobný projekt právně blokovala před více než rokem. Podle jejích slov jim tehdy Banáš slíbil, že kniha nevyjde. „Ten text, u kterého není jisté, nakolik je autentický, a který v každém případě nebyl autorizovaný, jsme právně blokovali už před více než rokem,“ uvedla s tím, že tehdy otce Adély Vinczeové kontaktoval jejich právní zástupce.
Spor tak znovu otevřel staré rány, které sahají až do počátku devadesátých let. Vášáryová a Banáš se dlouhodobě neshodují v názorech na minulost ani politiku a jejich vzájemné výpady se v minulosti opakovaně dostávaly do médií. Zda rodina skutečně dosáhne stažení publikace, zatím není jasné. Jedno je ale jisté – místo usmíření přinesla kniha další veřejnou přestřelku.
Do příběhu jsou přitom nepřímo zataženy i jejich dcery. Adela Vinczeová a Hana Lasicová se znají od dětství a zůstávají kamarádkami navzdory sporu svých rodičů. V podcastu Adela trochu jinak Hana zdůraznila, že jejich přátelství se konfliktu netýká: „Nás se to jako by netýká. Tebe se to netýká, mě se to netýká, protože ty nejsi tvůj otec.“ Adela zase přiznala, že někdy nechápe, proč se její otec k některým věcem veřejně vyjadřuje. Zatím tedy nic nenasvědčuje tomu, že by si dávná nevraživost měla vybrat daň i na vztahu slavných kamarádek.