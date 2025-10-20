Divadlo Bez zábradlí bylo rodinným podnikem. Poté, co dnes již zesnulý herec Karel Heřmánek předal otěže vedení divadelního souboru svým synům, doufali s manželkou Hanou Heřmánkovou v klidné stáří. To se ale nekoná. Heřmánek minulý rok v létě spáchal sebevraždu, a tak se Heřmánková vrátila do vedení divadla. A dějí se věci.
