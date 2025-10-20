20. 10. Vendelín
Hana Heřmánková se rozhodla zbavit nepohodlné snachy Nikol Kouklové

Hana Heřmánková, Nikol Kouklová
Hana Heřmánková a Nikol KouklováFoto: Profimedia
Hana Heřmánková, Nikol Kouklová
Hana Heřmánková a Nikol KouklováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Jak se zdá, ve známé divadelní rodině Heřmánkových jen tak klid nebude. Dlouhé roky vlastní Divadlo Bez zábradlí, které je ale v poslední době zdrojem velkých nepříjemností.

Divadlo Bez zábradlí bylo rodinným podnikem. Poté, co dnes již zesnulý herec Karel Heřmánek předal otěže vedení divadelního souboru svým synům, doufali s manželkou Hanou Heřmánkovou v klidné stáří. To se ale nekoná. Heřmánek minulý rok v létě spáchal sebevraždu, a tak se Heřmánková vrátila do vedení divadla. A dějí se věci.

Karel Heřmánek a Nikol Kouklová
Karel Heřmánek a Nikol Kouklová

Karel Heřmánek si našel milenku. Jeho žena Nikol ji zasypala vulgárními nadávkami

Celebrity

A ty se dotýkají i nejbližších členů rodiny. Nejstarší syn Karel Heřmánek je už deset let ženatý s hereckou kolegyní Nikol Kouklovou. Je ale veřejným tajemstvím, že jejich vztah prochází krizí. Tu způsobil Karlův vztah s milenkou. Pak na čas odjel do Ameriky, zatímco jeho žena Nikol dál působila v divadle nejen jako herečka, ale také na pozici PR manažerky. Jenže tomu je konec. Hana Heřmánková ji z této funkce po prázdninách odvolala. „Nikol už jenom hraje, a to určitě také postupně skončí. A je si toho zřejmě vědoma, protože už začala pracovat pro cizí projekty,“ prozradil Blesku zdroj z divadla.

Odcizení Kouklové s celou rodinou začalo už dávno. „Když si Karel někdy před rokem a půl začal v Brémách s ukrajinskou herečkou Alinou Katrechko a přivedl ji do Prahy, už tehdy se paní Heřmánková rozhodla, že Nikol musí z divadla postupně zmizet,“ říká informátor. „Kája s Alinou dokonce jezdil za rodiči do Jevan, kde mají dům. A oni syna respektovali. Nikol byla samozřejmě bez sebe, dělala různé scény.“ Došlo prý i na přímou konfrontaci mezi sokyněmi v lásce. A to přímo v divadelní kavárně. „Nikol vyřvávala něco o ukrajinské ku*vě. A to byla tehdy ta nejslabší slůvka, co z úst vypustila. Nebylo to vůbec pěkný…“ shodují se zaměstnanci s tím, že Kouklová má dvě tváře. „Obrovská hysterka to byla! To, jak se k lidem chovala, byla jen její přetvářka.“ 

To však zdaleka nebylo jediné drama, které se v divadle odehrálo. Svého podílu na společnosti se vzdal mladší bratr Karla Josef Heřmánek. A to za velmi dramatických okolností. „Nebyl to tak úplně dobrovolný odchod. Karel Heřmánek jr. bratra Josefa napadl a připomínalo to bratrovraždu,“ řekla Blesku Daniela Poupová, která v divadle pracovala jako manažerka. K zásadnímu okamžiku došlo 17. listopadu 2023, kdy se Josef, Karel a Karlova žena Nikol Kouklová sešli v divadelní kavárně. „Kluci se nikdy moc neztotožňovali v tom, kam se má divadlo ubírat. A konfliktní Nikol mezi nimi vyvolala hádku,“ popsala Poupová s tím, že bratři se pustili do fyzické potyčky, která pak pokračovala na chodbě. „A tam se začali dost surově prát. Až nakonec Karel dal Josefovi takovou ránu, že spadl a rozbil si hlavu. Sanitka ho odvezla okamžitě do nemocnice, kde si poležel několik týdnů,“ řekla bývalá zaměstnankyně divadla. „Všichni to viděli. Paní Heřmánková ale na všechno vyhlásila embargo,“ dodala bývalá zaměstnankyně. 

