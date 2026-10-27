Herečka Hana Gregorová má za sebou náročné měsíce. Přestože se při nešťastném pádu v létě vyhnula zlomeninám, následky úrazu pociťuje dodnes. Noha ji stále bolí a ani ranní vstávání pro ni není zrovna příjemné. Vdova po Radoslavu Brzobohatém se svěřila, jak na tom nyní je, v rozhovoru pro slovenské Rádio Melody.
Hana Gregorová trpí i měsíce po úrazu. Bolest ji neopouští, rána jsou nejhorší
Doufala, že nepříjemný pád bude brzy minulostí, jenže bolest ji stále neopouští. Hana Gregorová přiznala, že ji noha trápí i měsíce po úrazu.
„Spadla jsem. Naštěstí nic nebylo zlomené, staré kosti drží, ale bolí mě pořád noha,“ popsala herečka. Ačkoli od úrazu uplynula už nějaká doba, bolesti ji stále neopouštějí. „Ráno, když vstanu, mě bolí celý člověk, ale pak to rozchodím,“ přiznala s nadhledem sobě vlastním. Z jejích slov je patrné, že návrat do běžného režimu není úplně jednoduchý.
K pádu došlo už v létě, kdy Gregorová uklouzla při návštěvě kamarádky. Měla mokrá chodidla v sandálech, ztratila rovnováhu a ošklivě si poranila nohu. Kvůli výraznému otoku a modřinám raději vyrazila na chirurgickou pohotovost, kde absolvovala rentgen. Ten naštěstí neodhalil zlomeninu, zranění ale vypadalo velmi nepříjemně. Herečka tehdy ukázala i fotografii oteklé, fialově zbarvené nohy, která fanoušky pořádně vyděsila.
Gregorová se snažila nohu chladit a dodržovat doporučení zdravotníků. Přestože se její stav postupně zlepšoval, bolest dosud zcela neustoupila. Gregorová, která i přes svůj věk zůstává aktivní a pracuje, tak musí počítat s tím, že tělo potřebuje na zotavení více času. Zatímco vážnější zranění se jí naštěstí vyhnulo, nepříjemné následky pádu jí každé ráno připomínají, že ani zdánlivě obyčejná nehoda nemusí být za pár týdnů zapomenutá.