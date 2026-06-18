Vdova po herci Radoslavu Brzobohatém, slovenská herečka Hana Gregorová, je žena, která si nikdy nebere servítky. Letos oslaví čtyřiasedmdesáté narozeniny a stále pracuje. „Nejsem typ důchodkyně, která by doma seděla. Vždycky jsem byla, jak se říká, s vrtulí v zadku. Trochu se bojím, že kdybych ten motor vypnula, tak už ho nenastartuju,“ říká se smíchem. A přidává k tomu i rčení svého zesnulého manžela. Ten prý říkával, že je lepší se umilovat k smrti než v důchodu vzpomínat na pracovní úspěchy.
Hana Gregorová se s kritikou nemaže. Promluvila o Brzobohatém i synových manželstvích
Herečka Hana Gregorová opět ukázala, že si nebere servítky. V otevřeném rozhovoru zavzpomínala na osudovou lásku k Radoslavu Brzobohatému, promluvila o nevraživosti jeho fanynek i o současných problémech svého syna Ondřeje. Nechyběly ani ostré poznámky na adresu jeho bývalé manželky Taťány Kuchařové, které Gregorová okomentovala sobě vlastním způsobem.
Oblíbený český herec byl její životní láskou, kvůli které dokonce opustila prvního manžela, jordánského lékaře, který je také otcem její dcery Roly. Potkali se na natáčení, když se ze Spojených arabských emirátů, kde s rodinou žili, vrátila na čas na rodné Slovensko. „Byl neoblomný, až se potom zem zatřásla, hřích se stal a nabralo to rychlý spád,“ zavzpomínala v pořadu Hovory s Timeou. Tam také prozradila, že kvůli jejich vztahu čelila desetiletí nevraživosti Brzobohatého fanynek.
Herečka připomněla historku, kdy ji jedna postarší žena zastavila už po Brzobohatého smrti, aby jí řekla, že ji vzala na milost, ale že ji neměla ráda, protože Češkám oblíbeného fešáka ukradla. „Všechny jste byly na startovní čáře. Mám se zabít, že jsem dobrá?“ zpražila ji Gregorová. S klidem odpovídá i na hejty na sociálních sítích, kde se setkává s větou, že by se Brzobohatý obracel v hrobě. Na to má jednoduchou odpověď. „Ano, obrací, ale touhou po mně,“ říká se smíchem.
Během rozhovoru se s moderátorkou pochopitelně nevyhnuly ani tématu hereččina syna, hudebníka Ondřeje Brzobohatého. Ten si momentálně prochází rozpadem třetího manželství. Jeho druhá žena, bývalá miss Taťána Kuchařová také, ve snaze ho dehonestovat, vyšla s informací, že se Ondřej rád převléká za ženu a také že je gay, neschopný zplodit dítě. Tomu se Gregorová jen směje. „I kdyby můj syn byl gay, tak je to pořád můj syn. A možná je škoda, že není gay, protože by se tak debilně neoženil,“ neodpustila si poznámku na adresu Kuchařové.
Gregorová nemá problém ani se synovou zálibou v drag queen. „Když vyšly ty fotky, tak jsme mu volala a říkám mu, proboha, kdo tě líčí? A on, že to on sám. Na to jsem řekla, to snad není možné, to ty dokážeš?" pochválila jeho dovednosti a schopnosti udělat si precizní make-up.