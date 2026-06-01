Hana Gregorová se poprvé veřejně vyjádřila k rozpadu třetího manželství svého syna Ondřeje Gregora Brzobohatého. Ten se před několika týdny rozešel s moderátorkou Danielou Brzobohatou, dříve Písařovicovou, s níž se oženil v září 2023. Dvojice oznámila konec vztahu klidně a bez dalších podrobností. Důvody si oba nechali pro sebe.
Hana Gregorová prolomila mlčení o rozvodu syna Ondřeje. Manželství a rozvody jsou prý jeho koníček
Gregorová přitom patří k lidem, kteří synův osobní život v minulosti komentovali s nadhledem a často i s typickým humorem. Když si Ondřej Danielu bral, popřála mu originálním způsobem a připomněla jeho dvě předchozí manželství. „Ondrejko, ty už máš „dvě zahřívací kola“ za sebou (tvůj otec by byl šťastný, že jdeš podle jeho módu), takže teď už ten hlavní závod „manželského rallye“ doraž vítězně do cíle. Máš vedle sebe úžasnou navigátorku,“ vzkázala tehdy.
Tehdy nic nenasvědčovalo tomu, že by se měl vztah Ondřeje a Daniely brzy dostat do problémů. Navenek působili jako sehraný pár a ještě v prosinci spolu navštívili Gregorovou doma během předvánočního období. O to překvapivější bylo oznámení, že se jejich cesty rozešly.
Herečka, která se z Česka přestěhovala do maďarské Rajky a společensky se objevuje hlavně na Slovensku, nyní k synovu dalšímu rozvodu zvolila stručný, ale velmi výmluvný komentář. „Já to nijak nekomentuji. Můj syn má prostě koníček se ženit a už se dá říct, že i rozvádět. Neřeším. Je to jeho život a já jsem jen takový divák,“ řekla webu Pluska.sk.
Ondřej Gregor Brzobohatý má za sebou tři manželství. Poprvé byl ženatý s Johanou Indrákovou, podruhé s modelkou Taťánou Kuchařovou a potřetí právě s Danielou. Zatímco vztah s Kuchařovou skončil vleklými spory, rozchod s Danielou zatím oba prezentují jako klidný a respektující. Gregorová teď dala najevo, že do synových rozhodnutí zasahovat nechce a bere je jako jeho vlastní životní cestu.