Halina Pawlowská dorazila na křest nové knihy Josefa Maršálka, ale tentokrát bylo na první pohled znát, že se necítí úplně dobře. Spisovatelka se potýká s nepříjemnou bolestí v oblasti boku, která jí výrazně komplikuje především delší stání. Sama přitom přiznává, že si na bolest zatím nechce brát prášky a raději čeká, až potíže samy odezní.
Halina Pawlowská se svěřila se zdravotními problémy. Jednoduché stání je pro ni utrpením
Halina Pawlowská bojuje s nepříjemnou bolestí, která ji dokáže pořádně potrápit. Sama přiznala, že vydržet delší dobu stát je pro ni v posledních dnech velmi náročné. A důvod jejích potíží je překvapivější, než by se mohlo zdát.
Za problémy podle všeho stojí nešťastná noc v hotelu. Pawlowská byla na pracovním výjezdu v Prostějově a po noci strávené na tvrdé posteli se ráno probudila s bolestí celého boku. „Byla jsem na výjezdu v Prostějově a tam jsem se ubytovala v hotelu, kde byla tvrdá postel. Ráno jsem najednou zjistila, že mě bolí celý bok. Zřejmě jsem si tam skřípla nerv a mám zánět sedacího nervu,“ popsala.
Bolest ji nyní omezuje hlavně ve chvíli, kdy musí delší dobu stát. „Vždycky, když stojím, tak se za chvilku úplně začnu rosit bolestí,“ přiznala. Přesto po lécích zatím nesahá. „Neberu na to prášky, chci tu bolest vnímat a doufám, že už to přejde,“ vysvětlila pro Expres s tím, že se její stav po několika dnech přece jen výrazně zlepšil. „Už je to po třech dnech bez té postele výrazně lepší,“ dodala.
Pawlowská zároveň odmítla, že by za jejími současnými potížemi stály problémy s kyčlemi. „Nemám žádné operace. Mám všechny kyčle svoje. Prý dokonce ani nemám artrózu,“ uvedla. Na křtu tak i přes nepříjemnou bolest zůstala mezi hosty a snažila se svou účast zvládnout.
Spisovatelka se v poslední době změnila také po stránce váhy, což je samozřejmě pro její klouby velká úleva. Sama prozradila, že zhubla, ale podle jejích slov nejde o žádný dramatický úbytek. „Zhubla jsem, protože jsem před dvěma lety byla nemocná. Není to žádný dramatický skok, ale cítím se lépe. Je to docela dobré. Jím méně, ale se stejnou radostí,“ řekla se svým typickým humorem.