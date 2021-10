Paltrowová v nové show na Netflixu poradí párům, jak mít lepší sex a vztah

Herečka a majitelka kosmetické a wellness společnosti Goop Gwyneth Paltrowová spoluvytvořila nový seriál na Netflixu. Pořad s názvem Sex, Love & goop má za cíl zlepšit partnerský a intimní život šesti párů.

V šestidílné sérii se objevují účinkující různé rasy, věku a sexuální orientace. Ti pod vedením expertů zkouší různé psychologické metody a nástroje, aby mimo jiné prostřednictvím uspokojivějšího sexu zlepšili svůj vztah a prohloubili intimitu.

Paltrowová jako moderátorka nabádá páry k otevřené komunikaci a aby se jako jednotlivci nebáli ukázat svou zranitelnost. Podpoří je i tím, že se sama svěří se svými vlastními zkušenostmi. Například když jedna z účastnic zmíní vzhled těla jako překážku k uspokojivému sexu, herečka a úspěšná podnikatelka se svěří, jak se od 22 let snažila vyhovět ideálu krásy.

"Myslím si, že jsem nikdy nepotkala ženu, která by měla kompletně ráda své tělo. To je velká škoda. Snažíme se napasovat do nějakého předepsaného standardu a zapomínáme na to, kdo jsme," říká Paltrowová a dodává, že na sobě stále pracuje.

"V tomto bodě života nejsem rozhodně dokonalý člověk, ale mám sama sebe opravdu ráda. Jsem stále na cestě k sebezdokonalování a už znám své slabiny. Nemám žádná slepá místa, která bych neznala. Tento stejný pocit se snažím kultivovat také co se týká mého těla."

