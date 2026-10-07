Po smrti maminky Antonie Zacpalové čeká Dominiku Gottovou těžká cesta. Nejstarší dcera Karla Gotta žije ve Finsku, nyní se ale chce co nejdříve přesunout do Prahy a zařídit poslední rozloučení. Jenže podle jejího blízkého kamaráda může narazit na zásadní problém – peníze. Sama by totiž podle něj náklady na pohřeb nejspíš nedokázala uhradit.
Gottová míří do Prahy a chce zařídit mamince pohřeb. Nemá na něj ale peníze
Po bolestivé zprávě přichází pro Dominiku Gottovou další starost. Z Finska se chce co nejrychleji vydat do Prahy a vyřešit pohřeb maminky Antonie. Jenže podle jejího blízkého přítele nejsou problémem jen emoce a zařizování posledního rozloučení. Dominika má řešit také to, kde na něj vezme peníze.
Smrt maminky ji hodně zasáhla. „Dominika je z toho hodně špatná. Vzpamatovává se z toho, je to pro ni velká rána. Chce se co nejdříve přesunout do Česka a řešit pohřeb. Chce pro maminku zařídit pohřeb a bude to řešit, až bude v Praze,“ popsal zdroj webu Expres. S organizací by jí měl pomoci také domov pro seniory v pražských Vysočanech, kde Antonie Zacpalová poslední roky žila a kde také ve věku 91 let zemřela. Domov podle dostupných informací Dominiku už kontaktoval právě kvůli vyřízení posledního rozloučení.
Otázkou ovšem zůstávají finance. Dominika dlouhodobě žije ve Finsku a podle svého okolí nemá peněz nazbyt. „Peníze asi budou problém. Dominika věří, že její maminka měla nějaké úspory uložené v domově důchodců a asi s tím i počítá. Sama by pohřeb zaplatit nejspíše nemohla,“ tvrdí její kamarád. Zároveň upozorňuje, že domov už měl začít řešit některé praktické záležitosti s pohřební službou, aby se vše zvládlo ještě před Dominčiným příjezdem.
„Důchoďák to teď řeší s pohřební službou, zřejmě existovala plná moc, aby ten domov jednal za Dominiku, dokud nepřiletí. Vyřešili převoz těla s pohřební službou a teď musí Dominika vyřešit, jak to bude s pohřbem,“ dodal zdroj. „Maminka zemřela a mě je strašně… Moc to bolí, chystala jsem se za ní opět do Čech, nestihla jsem ji,“ uvedla po její smrti. Na sociálních sítích následně požádala přátele, aby se jí na nic neptali, protože nemá sílu odpovídat a prožívá hluboký smutek.