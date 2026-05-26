Herečka Adéla Gondíková a její druhý manžel, herec Jiří Langmajer, sice spolu nemají společné dítě, ale v jistém smyslu slova si potomka přece jen pořídili. Tím je fenka labradora Maybe, kterou oba dva velmi milují. Herečka přiznává, že to, jak se chová nyní, by jí před pár let přišlo zcela absurdní.
Gondíková a Langmajer jako pejskařští rodiče: Adéla kvůli míčku lezla do okapu!
Herečka Adéla Gondíková přiznala, že je z ní po boku Jiřího Langmajera naprosto oddaná psí máma. Jejich milovaná fenka Maybe jim prý obrátila život vzhůru nohama a nejnovější historka s míčkem, který skončil v okapu, pobavila i samotnou herečku. „Maybe úplně šílela,“ smála se Gondíková při vyprávění dramatické záchranné akce.
„Já jsem psí člověk vlastně jenom šest let. My jsme nikdy předtím psa neměli,“ rozpovídala se Gondíková na křtu knihy kamarádky Terezy Kostkové. Ještě předtím, než tam dorazila, ale pochopitelně se svým mazlíčkem chtěla vyrazit ven. „Dneska jsem měla historku, když jsem přijela domů a chtěla jsem, aby se proběhla. Ona má teď nově balonek, který dostala k narozeninám v dubnu, a asi je něčím napuštěný a hrozně jí voní a miluje ho. Hodila jsem ho, tak jsem s ním bouchla o tu zem a ono to vylítlo a spadlo to na střechu garáže. Takže my jsme byly jak dvě surikaty, které takhle koukaly, sledovaly ten balonek, který běžel z jedné strany na druhou,“ vyprávěla se smíchem Gondíková.
„Pak si to rozmyslel, protože to je šikmá střecha, a já jsem úplně s hrůznou říkala, co já budu dělat, tam mě zabije. Míček samozřejmě spadl do okapu, už jsme přemýšlela, kde máme nějaký žebřík. Nakonec to sjelo tím okapem až dolů, ale on je vyvedený přímo do země, do gajgru (zařízení, které zachytává nečistoty z okapu, aby neucpaly kanalizaci – pozn. redakce),“ pokračovala se smíchem v líčení zapeklité situace.
„Maybe začala naprosto šílet na celou vesnici, úplně strašnej řev. Skákala mi na hlavu a na záda, když jsem se ten gajgr snažila otevřít. Nešlo mi to rukama, takže jsem šla pro kleště, nakonec se to podařilo, pes spokojený. Na procházku ale bez míče jít nechtěla a já se bála, že ho ztratíme,“ dodala herečka, která přiznává, že i s partnerem ke psovi přistupují trochu infantilně. Dokonce o sobě mluví jako o mamince a tatínkovi.
