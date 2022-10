Děti mi můžou nadávat italsky, říká Clooney. Štve ho, že jim nerozumí ani slovo

"Udělali jsme strašnou chybu. Našim dětem jsme zajistili lekce italštiny. Jenže my italsky nemluvíme," vysvětlil jednašedesátiletý herec v pořadu CBS Mornings, kam přišel i se svou manželkou Amal.

Ani jeden z nich nemá italské kořeny - Amal pochází z Libanonu, George je rodilý Američan s irskými, britskými a německými kořeny. Clooneyho rodina ale tráví v Itálii hodně času, u jezera Como mají letní sídlo.

"Vybavili jsme je jazykem, kterým nám můžou klidně nadávat, a my vůbec nevíme, co říkají," zasmál se Clooney a dodal, že pětiletá dvojčata Alexander a Ella mluví také francouzsky.

To, že mají s dětmi o zábavu postaráno, potvrdila i Amal: "Náš syn je velký srandista. George s ním pořád vtipkuje a on to teď tátovi vrací."

George přidal historku, jak se chtěl Alexandrovi, jehož oblíbeným superhrdinou je Batman, zavděčit. Ale úplně to nevyšlo: "Říkám mu: 'Víš, já jsem byl taky Batman,' a on na to: 'Jo, ale už nejsi.'" Clooney při tom narážel na svou roli ve filmu Batman a Robin z roku 1997.

Na otázku, jak by se cítil, kdyby se jeho dvojčata rozhodla pro kariéru v showbyznysu, zareagoval. "Můžou si dělat, co chtějí. Myslím, že už teď jsou o něco chytřejší než já. Mluví třemi jazyky, zatímco já pořád pracuji na své angličtině," zažertoval herec.