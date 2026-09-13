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Geislerová řekla podruhé ano. Na svatbu šla přes louku a místo pompéznosti vsadila na jednoduchost

Ester Geislerova, Botanicka zahrada v Troji
Botanicka zahrada Praha-otevreni expozice Japonsk? mlzne lesyFoto: HerminaPress
Ester Geislerova, Botanicka zahrada v Troji
Botanicka zahrada Praha-otevreni expozice Japonsk? mlzne lesyFoto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Ester Geislerová už není rozvedená. Ve dvaačtyřiceti letech se podruhé vdala a za manžela si vzala o deset let mladšího herce Martina Krupu. Místo okázalé svatby plné dekorací si dvojice vybrala mnohem komornější variantu – obřad pod širým nebem, uprostřed přírody a jen v kruhu nejbližších.

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Svatba se konala na louce mezi poli, kam hosté dorazili pěšky. Samotné „ano si Ester a Martin řekli u jednoduché dřevěné brány ozdobené stuhami. Celá atmosféra působila spíš venkovsky než luxusně a dokonale do ní zapadly i slepice, které se objevily na jednom ze svatebních snímků společně s novomanželi.

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K obřadu Ester doprovodil partner její maminky Věry, zatímco Martin dorazil po boku své matky. Mezi hosty samozřejmě nechyběla ani nevěstina sestra Aňa Geislerová. Ta na rozdíl od romanticky laděné nevěsty vsadila na výrazně střídmější outfit – černý smoking, bílou košili a tmavé sluneční brýle.

Samotní novomanželé se drželi spíše přírodního a tradičního stylu. Ester oblékla bílé šaty s volnými rukávy a vlasy ozdobila věnečkem z čerstvých rostlin. Martin zvolil bílou lněnou košili, černou vestu a kalhoty, celý vzhled pak doplnil kloboukem. Výsledný dojem připomínal skoro filmovou postavu z venkovského dramatu.

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O ruku ji požádal v Brazílii

K zásnubám došlo 1. února 2025 během společné cesty po Brazílii. Martin Krupa si pro žádost o ruku vybral Vale da Lua, tedy Měsíční údolí. Zásnubní prsten s akvamarínem, turmalínem, granátem a ametystem přitom před partnerkou několik dní pečlivě ukrýval.

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Do roka a do dne od zásnub svatbu nestihli, na přípravy si ale díky tomu mohli dát více času. Výsledkem nebyla pompézní veselka, ale obřad, který působil velmi osobně a nenuceně.

Podruhé vdaná

Pro Ester Geislerovou jde o druhé manželství. Poprvé se vdávala velmi mladá za filmového architekta Jana Kadlece. Krátce poté se stala maminkou dvojčat Etienna a Mii, kterým je dnes 21 let. Manželství ale po osmi letech skončilo rozvodem.

VIDEO: Nejsem celebrita, jsem spíš hvězda, na falešnou skromnost si ale nehraju, říká Geislerová

Není problém být známý, těžší ale je stát se slavným, pozornost si dokážu užít, říká herečka Aňa Geislerová. Úspěch knihy sloupků jí překvapil. | Video: Daniela Drtinová

Zdroj: Instagram Ester Geislerové

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