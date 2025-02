Gabriela Soukalová odložila svatbu s partnerem a staví dům

O té doby se současným partnerem a malou dcerou žije v daleko skromnějších podmínkách jen o kus dál v Berouně. Předtím než se pustí do náročných věcí okolo stavby, byli jako rodina dobít baterky v Indonésii. „Jsme po měsíční dovolené na Bali, ale každý, kdo má malé dítě, tak ví, že dovolená s dítětem není úplně dovolená. Mám za sebou opravdu náročné pracovní období a tělo už řeklo dost, tak jsme odletěli. Uzavřela jsem spoustu spoluprací, takže práce bude až nad hlavu,“ těší se Soukalová na to, co ji čeká.