Gabriela Soukalová chystá dokument o svém životě. Slibuje odhalení soukromí

"S nabídkou jsem váhala snad jen dvě vteřiny," prozradila o připravovaném snímku bývalá profesionální biatlonistka Gabriela Soukalová. Nejde ale o žádnou novinku, jen celý projekt dokázala pěkně dlouho držet pod pokličkou. "Na dokumentu pracujeme už rok a půl, doufám, že můj příběh namotivuje spousty dalších lidí během života, a to i ve chvílích, kdy to nebudou mít jednoduché," řekla o dokumentu, který ponese název Gabriela Soukalová: Pravda se pořád vyplatí.

"Doufám, že skrze svůj příběh dokážu také namotivovat další lidi a třeba někomu z nich/Vás pomoct vstát, až to bude potřeba. Neměla jsem možnost se rozloučit s Vámi (v návaznosti na zdravotní problémy během konce kariéry), kteří jste mi fandili, když jsem závodila, a ani tohle období nějak hezky uzavřít. Chci Vám proto poděkovat aspoň skrze tento snímek, který se objeví na filmovém platné už příští rok," napsala svým fanouškům na Instagramu. Kromě mapování její úspěšné kariéry sportovkyně slibuje, že nechá diváky nakouknout do svého soukromého života. Těšit se tak mohou i na detaily z jejího manželství s Petrem Koukalem, které ukončilo bouřlivé rozvodové řízení a tahanice o milionový majetek.

Není to ale poprvé, kdy jde Soukalová s kůží na trh. Před pěti lety se dostala na trh její kniha Jiná, kde popisuje mimo jiné zákulisí vrcholového sportu a také svůj boj s poruchou příjmu potravy. "Já bych to ráda napsala hezky, ale necítila jsem to tak, proto jsem to všechno takhle uvedla. Je to konstatování situace, která byla taková, jakou jsem ji vyjádřila," řekla tehdy Radiožurnálu.