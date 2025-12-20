Zdravotní komplikace jednoho z dětí zasáhly do adventního času Gabriely Laškové. Bývalá moderátorka Televizních novin na Primě se svěřila sledujícím na sociálních sítích, že jeden z jejích tří synů musel být hospitalizován a lékaři zatím přesně nevědí, co je příčinou jeho potíží. Pro někdejší Českou Miss z roku 2013, která Vánoce dlouhodobě miluje a každý rok si je doma pečlivě připravuje, je to velmi těžké období.
Gabriela Lašková promluvila o hospitalizaci syna, lékaři zatím tápou
Adventní čas měl být u Gabriely Laškové plný pohody a rodinných rituálů, místo toho přišla zkouška, kterou nechce zažít žádný rodič. Bývalá moderátorka Primy přiznala, že jeden z jejích tří synů skončil v nemocnici a zatím není jasné, co přesně stojí za jeho potížemi. Fanouškům se svěřila i s tím, jak těžké je vidět vlastní dítě v nemocničním lůžku.
Ještě před pár dny přitom sdílela radostnou atmosféru svátků. „Vánoce mohou začít. Každý rok se jich nemůžeme dočkat a každý rok jsou v našich očích nejkrásnější! S dětmi je to kouzlo Vánoc absolutně boží, nemůžu se toho nabažit,“ napsala Gabriela Lašková na svém Instagramu (zdroj: Instagram Gabriely Laškové).
Krátce nato ale přišel zlom, který žádný rodič nechce zažít. Jeden z chlapců skončil v nemocnici. „Věřím, že do Vánoc jsme doma a bude všechno v pořádku. Nevíme zatím přesně, s čím bojujeme, ale jsme v dobrých rukách. Za to jsem taky vděčná,“ svěřila se otevřeně. Zároveň popsala, jak náročné je vidět vlastní dítě v takové situaci: „Jindy bývá už docela velký, ale poslední dny je úplně nejmenší. Pokud chcete, myslete na toho mého chlapečka, ať je brzy v pořádku doma s brášky,“ doplnila k fotografii syna v nemocničním lůžku.
Kterého ze svých tří synů – Benedikta, Vincenta nebo Eduarda – se zdravotní komplikace týkají, si Gabriela Lašková ponechala v soukromí.
První krátkovlasá Miss
„Byla to velká zkušenost. Ten titul člověka posune někam jinam, do úplně nového prostředí a je na něm, jak se v něm bude pohybovat. Přinesl mi samozřejmě spoustu pracovních příležitostí, od modelingu přes film až po porotcování v kadeřnické soutěži. Měla jsem příležitost spoustě lidí pomoct, zažít spoustu krásných akcí. Zároveň jsem musela pracovat i sama na sobě. Chvílemi toho na mě bylo moc, ale ustála jsem to, a vlastně tak i zjistila, co ve mně je,“ řekla v rozhovoru pro Žena.cz Lašková.
Gabriela o sobě nemluví jako o někom výjimečném, spíš jako o člověku, který se snaží zůstat sám sebou. Přiznává, že hodnotit vlastní povahu není jednoduché, přesto má pocit, že ji od ostatních možná odlišuje právě autenticita. „Nikdy jsem si nepotřebovala na nic hrát. Rodiče mě vždycky vedli k tomu být pokorná a skromná a v tom jsem se určitě nezměnila,“ říká. Sama sebe vnímá jako ženu, která se umí zasmát, rychle reagovat a nevzdává se při prvním problému. „Myslím, že mám velký smysl pro humor, jsem pohotová a bojovnice,“ shrnuje s lehkostí.
Zároveň ale otevřeně přiznává, že v mnoha ohledech je úplně „normální ženská“, se všemi drobnými slabostmi, které k tomu patří. „Umím klasicky žensky drbat s kamarádkami,“ směje se a dodává, že občas podlehne i náladám, které jsou ženám dobře známé. I když nakupování nepatří mezi její největší vášně, jsou chvíle, kdy mu neodolá. „Umím mít náladu, že chci nutně nakupovat, i když nakupování úplně nemusím, ale umím tomu někdy podlehnout,“ přiznává upřímně.
Jednou z jejích slabin je také oblékání, které doma bývá častým tématem. Zatímco make-up a vlasy má hotové poměrně rychle, výběr oblečení je pro ni hotová zkouška trpělivosti – nejen její vlastní, ale i okolí. „Také mi trvá docela dlouho se obléknout. Ani ne tak make-up a vlasy, ty mám hotové celkem rychle, ale oblékání, to je mor,“ popisuje se smíchem. A dodává, že dobře zná větu, kterou doma slýchá opakovaně: „Vždyť už jsi byla jednou oblečená, proč ses zase převlíkla?!“ Právě v těchto drobných, lidských momentech se podle ní ukazuje, že i za veřejnou tváří je úplně obyčejná žena se smyslem pro humor a nadhledem.