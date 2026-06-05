Klidné vody českého showbyznysu před pár dny rozvířila zpráva o tom, že se herec Daniel Krejčík po deseti měsících manželství rozvádí se svým partnerem, ředitelem olomoucké základní školy Jiřím Vymětalem. Zprávu oba dva ve stejný den potvrdili na svých profilech na sociálních sítích. Oba naznačují velké vztahové zklamání, do detailů ale ani jeden z nich nezabíhal. Spekulace o důvodech však začínají prosakovat do mediálního prostoru.
Fotka ze křtu rozvířila další otázky. Co stálo za rozpadem manželství Daniela Krejčíka?
Rozvod herce Daniela Krejčíka a Jiřího Vymětala nabírá nečekaný směr. Jen pár dní po oznámení konce jejich manželství vyplouvají na povrch nové informace. Vymětal totiž potvrdil, že je od loňského listopadu otcem syna, a nyní se objevila i fotografie ze křtu. Podle zákulisních spekulací mohl být právě příchod dítěte jedním z důvodů, proč se jejich vztah rozpadl.
„Některé věci se strašně těžko přiznávají. Zvlášť veřejně. Dlouho jsem přemýšlel, jestli to vůbec napsat. Bál jsem se selhání, ostudy, přiznání toho, že jsem se spletl. Ale chci mít pocit, že už i tohle mám za sebou, abych mohl svobodně fungovat. A vzhledem k tomu, co jsem všechno sdílel předtím, i tuhle hořkou pilulku na závěr musím spolknout. Rozvádím se,“ napsal herec, který naznačil, že vztah se postupem času stal toxickým a byly v něm překračovány jeho hranice.
O pár hodin později přišel s vyjádřením i Vymětal, který ale zároveň vypustil bombu v podobě oznámení, že se v listopadu loňského roku stal otcem. A přestože Krejčík vždy po dětech velmi toužil a pokoušel se o adopci už s minulým partnerem, bývalým politikem Matějem Stropnickým, přišel nyní deník Blesk s informací, že paradoxně dítě bylo tím, co je s manželem rozdělilo.
„Můj svět neztratil své barvy. Od listopadu je nacházím i v očích svého syna. A možná právě proto se dokážu dívat dopředu s větším klidem, než bych si kdy dokázal představit. A taky s vědomím, že některé kapitoly nekončí proto, že by byly bezcenné. Končí proto, že naplnily svůj smysl,“ překvapil Vymětal ve svém prohlášení tím, že se mu podařilo založit rodinu. Blesk ale přišel s tvrzením, že Krejčík neměl ani tušení o tom, že se Vymětal stane otcem.
Jisté také je, že chyběl na křtinách, kde obřad sloužil farář Zbigniew Czendlik, který také na svém facebookovém profilu uveřejnil snímek z onoho dne. Ani on ale nebyl nijak sdílný. „Jsem farář, omlouvám se, ale nemohu vám k tomu nic víc říct,“ odpověděl na dotaz redakce. Jisté tak je, že tento mediálně hodně sledovaný vztah nebyl ani zdaleka tak idylický, jak se dlouho mohlo zdát.