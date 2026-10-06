Cukrář Josef Maršálek dnes svou postavu neřeší a podle svých slov se cítí skvěle. Nebylo tomu tak ale vždy. Když před časem zveřejnil fotografii z doby, kdy žil v Británii, řada lidí začala komentovat, jak mu tehdy štíhlejší postava slušela. Jenže realita byla podle samotného cukráře úplně jiná. Na fotografii totiž vůbec nebyl tak hubený, jak si lidé představovali. „Vypadám na ní, že mám pár kilo, ale přitom jsem měl přes sto,“ prozradil nyní.
Fotka, kterou mu fanoušci chválí, připomíná nešťastné období. Maršálek svou postavu vidí jinak
Josef Maršálek se svou postavou nikdy neměl jednoduchý vztah. Dnes už si ale z kil navíc nic nedělá a tvrdí, že se cítí fantasticky. Přitom právě stará fotografie, na které podle lidí vypadal lépe než dnes, v něm vyvolává úplně jinou vzpomínku. „Měl jsem přes sto,“ prozradil cukrář s tím, že tehdy se sám sobě vůbec nelíbil.
Zatímco fanoušci by ho podle starého snímku nejraději viděli znovu ve stejné podobě, Maršálek přiznává, že sám se sebou tehdy spokojený nebyl. „Já se sobě tenkrát nelíbil a nebyl jsem se sebou ani spokojený,“ řekl. Dnes je podle něj všechno jinak. „Teď se cítím fantasticky,“ uvedl a dodal, že tehdy sice měl práci snů v londýnském Harrods a skvělého partnera, přesto se necítil tak dobře jako dnes.
Jeho vztah k vlastnímu tělu byl od mládí komplikovaný. Už jako dítě si kvůli své váze užil své. V minulosti popsal, jak se ve škole dvakrát ročně veřejně vážili před spolužáky. Na konci čtvrté třídy měl 49 kilogramů, na začátku páté už 61. „Já nikdy neměl padesát!“ zavzpomínal. Právě tehdejší zkušenosti podle něj ovlivnily jeho citlivost vůči poznámkám na vzhled. Přiznal také, že narážky na svou postavu nesl „strašně těžce“.
Dnes už ale nechce svůj život podřizovat číslu na váze. V rozhovoru pro Super.cz si ze své postavy dokázal udělat legraci a označil ji za „pracovní úraz“. Se svou profesí cukráře podle něj jeho postava tak trochu souvisí a rozhodně se kvůli několika kilogramům navíc netrápí. „V naší rodině mají všichni pár kilo navíc,“ vysvětlil tehdy. A především dodal, že je „velmi šťastný“.
Právě to je na jeho současném pohledu možná nejzajímavější. Maršálek se podle vlastních slov necítí lépe proto, že by dnes vypadal podle představ lidí na sociálních sítích, ale proto, že je spokojenější sám se sebou. Ostatně i reakce na jeho starou fotografii podle něj ukázaly, jak rychle lidé hodnotí člověka podle jediného snímku. „To je jenom potvrzení toho, jak jsme povrchní,“ řekl iDnes. A tak zatímco část fanoušků řeší, v jaké podobě mu to slušelo víc, Maršálek má jasno: mnohem důležitější než číslo na váze je pro něj to, jak se cítí.