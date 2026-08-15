K neštěstí došlo druhou srpnovou sobotu časně ráno nedaleko Hlubokých Mašůvek ve směru na Znojmo. Vybíral podle dosud známých informací nezvládl průjezd zatáčkou, sjel ze silnice a skončil se strojem mimo vozovku.
Finalista Muže roku zemřel v pouhých 29 letech. Osudnou se mu stala jízda na motorce
Ještě před rokem stál Marek Vybíral na pódiu soutěže Muž roku a těšil se z podpory rodiny i nových zkušeností. Teď přišla zdrcující zpráva. Mladý podnikatel a vášnivý včelař ze Znojemska zemřel při tragické nehodě na motorce. Bylo mu pouhých 29 let.
Pomoci už mu bohužel nebylo možné. „Mladý muž zemřel ještě před naším příjezdem, jeho zranění byla neslučitelná se životem,“ uvedla mluvčí zdravotnické záchranné služby Michaela Bothová. Okolnosti nehody se nadále vyšetřují. V Markově rodné obci se má v sobotu uskutečnit poslední rozloučení.
Pořadatel Muže roku: Vyčníval charakterem
Vybíral se do širšího povědomí dostal především díky soutěži Muž roku, jejímž finalistou byl v roce 2025. Smutná zpráva silně zasáhla také pořadatele soutěže Davida Novotného.
„V soutěži jsem se seznámil s velkou řadou kluků a mužů, Marek patřil do party těch, kteří nad ostatní vyčnívali svým charakterem a osobností. Nebyl namyšlený, choval se vstřícně a působil jako hodný, pohodový, obyčejný a slušný kluk. Vášnivě miloval své koníčky, třeba včelařství, dokázal o tom krásně vyprávět,“ zavzpomínal Novotný.
Na mladém muži si podle svých slov cenil především jeho spolehlivosti a povahy. „Byl to na tisíc procent spolehlivý člověk s náturou, kterou u lidí už tak moc často nepotkáte. Opravdu mě to bolestivě zasáhlo. Rodině i pozůstalým vyjadřuji hlubokou soustrast,“ dodal.
Včelaření zdědil po dědečkovi
V soutěži Muž roku 2025 vystupoval Marek Vybíral s číslem deset. Pocházel z Únanova na Znojemsku a představoval se jako podnikatel a včelař. Právě včelaření pro něj nebylo pouze prací, ale také srdeční záležitostí. Přivedl ho k němu jeho dědeček.
Rodinná tradice ostatně hrála v jeho životě velkou roli. Podobně jako jeho otec a dědeček vystudoval mlynářství a zkušenosti následně sbíral také v Rakousku. Po smrti tatínka se ale rozhodl vrátit domů a pokračovat v tom, co před ním budovala jeho rodina.
Vedle hospodářství a práce se včelami měl blízko také ke sportu. Aktivně se věnoval stolnímu tenisu a působil i jako trenér. Do soutěže Muž roku vstupoval jako nezadaný a velkou oporou mu tehdy byla jeho rodina – maminka, bratři a sestra.
Jeho smrt bohužel připomněla i další tragické osudy spojené se soutěží. Vítěz Muže roku 2013 Antonín Beránek zemřel při nehodě v zahraničí. Martin Zach, který soutěž vyhrál v roce 2009, zase pouhý den po svém vítězství utrpěl po skoku do vody vážné zranění a od té doby je upoután na invalidní vozík.