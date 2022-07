"Film, který vám udělá dobře. Mně dobře udělal," říká o Buď chlap! Tereza Ramba

Jakub Prachař alias Pavel je typický představitel své generace. Stále bydlí s mámou, dělá práci, která ho moc nenaplňuje, a na všechno už tak trochu rezignoval. Ve chvíli, kdy potká svou lásku z dětství ztvárněnou Terezou Ramba, ale svůj život přehodnotí a rozhodne se ho změnit. Odjede na kurz do Tater, který slibuje, že z můžu udělá opravdové chlapy.

"Tady se lidi dozvědí, jaký je opravdový smysl života. A že se třeba i v květnu dá umrznout v řece," svěřil se s úsměvem Jakub Prachař o často velmi náročném natáčení, v rámci kterého absolvoval téměř kaskadérské scény.

"Já jsem tohle natáčení dostala za odměnu, trochu jako dovolenou. Nejdřív jsem měla velké obavy, protože jsem si nebyla jistá, jestli to zvládnu se dvěma dětmi. Ale jsem moc ráda, že jsem do toho šla, bylo to skvělé. A teď se zase vrátím na mateřskou a na pískoviště," osvětlila Tereza Ramba, která natáčení absolvovala s pětiměsíční dcerou a téměř tříletým synem. "Je to film, který vám udělá dobře. Aspoň tak, jako udělal dobře mně," dodala.

V dalších rolích se představí Ondřej Sokol, Sabina Remundová, Ester Geislerová, Ivana Chýlková, Igor Bareš nebo Naďa Konvalinková.