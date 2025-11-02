Ve středu se mezi fanoušky i rodinou zpěvačky Lenky Filipové rozšířila znepokojivá zpráva. Oblíbená umělkyně totiž po vážném pádu ze schodů skončila v Ústřední vojenské nemocnici s poraněním hlavy. Její dcera Lenny potvrdila, že maminka zůstává v lékařské péči. „Chtěla bych poděkovat všem, kteří projevili starost o zdraví mojí maminky. Dostáváme vaše zprávy a věřte, že vás moc pozdravuje. Bohužel zkraje týdne prodělala vážný úraz a momentálně je v péči lékařů,“ uvedla Lenny na sociálních sítích.
Kvůli nehodě musely obě zrušit všechny plánované víkendové akce i koncerty. Fanoušci se však nemusí obávat, že by zpěvaččino chystané turné bylo ohroženo. „Mým fanouškům bych ráda vzkázala, že své turné neruším, protože vím, že si to tak mamka přeje,“ doplnila Lenny. Samotný incident se stal v době, kdy Lenny nebyla v Praze. Na místě jí však okamžitě pomohl partner Otakar Petřina, známý pod uměleckým jménem Marpo. Právě on měl přivolat sanitku k vile Lenky Filipové na pražské Ořechovce.
Rodina i management zpěvačky se k celé situaci odmítli blíže vyjadřovat. „Nezlobte se, ale soukromí svých klientů rozhodně nemám právo a ani nechci komentovat,“ sdělila deníku Blesk manažerka Kateřina Žbirková. Pod jejím příspěvkem na sociálních sítích se mezitím objevila řada přání brzkého uzdravení – mimo jiné od slovenského zpěváka Adama Ďurici či herečky Kateřiny Pechové. Podle dalších informací z jejího okolí je nicméně zpěvačka už mimo ohrožení, ale čeká ji několik dní klidu a odpočinku.
Není to ale poprvé, co se Filipová potýká se zdravotními problémy. Velmi vážný stav si prožila například v roce 2017, kdy se u ní krátce po rozvodu objevily nevysvětlitelné horečky a obrovská únava. Lékaři dlouho pátrali po příčině, kterou nakonec stanovili jako selhání imunitního systému. To na několik měsíců vyřadilo zpěvačku z pracovního procesu.
Zásnuby na obzoru? Marpo naznačil, že se svatba s Lenny blíží
Na nedávných fotografiích si fanoušci všimli detailu, který okamžitě vzbudil zvědavost – na levém prsteníčku Lenny se zaleskl elegantní prsten s kamenem. Znamená to snad, že se zpěvačka a rapper Marpo chystají k zásnubám? Nebylo by se čemu divit, protože pár tvoří už víc jak sedm let. Na přímou otázku reagoval Marpo s úsměvem a jistou dávkou tajemství: „K tomu bych se nerad vyjadřoval, ale pomalu ke svatbě směřujeme. Ženatej ještě nejsem, každopádně to necháváme za zavřenými dveřmi a uvidíme, co bude,“ uvedl pro Blesk.
Hudebník, který má za sebou už jedno manželství, se po osmnácti letech rozvedl. Přesto s bývalou manželkou zůstali v dobrých vztazích a společně se starají o dvě děti – Emmu (12) a Otakara (10). Ani jedno z nich zatím neprojevuje zájem o hudební dráhu. „Mladej hraje fotbal a dcera jezdí parkur na koních,“ prozradil Marpo, který po letech v rapu změnil směr a našel zalíbení v country hudbě.
