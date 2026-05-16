Vleklý spor mezi Filipem Smoljakem a Divadlem Járy Cimrmana dospěl k pravomocnému závěru. Syn zesnulého Ladislava Smoljaka (†78) uspěl u Nejvyššího soudu, který rozhodl, že mu má žižkovské divadlo zaplatit 130 tisíc korun plus úroky z prodlení za bezdůvodné obohacení. Celkově se částka po započtení úroků a soudních výloh může vyšplhat zhruba ke 200 tisícům korun.
Filip Smoljak vyhrál spor s Divadlem Járy Cimrmana. Za hry svého otce dostane statisíce
Filip Smoljak uspěl ve vleklém sporu s Divadlem Járy Cimrmana. Nejvyšší soud rozhodl, že mu má žižkovská scéna zaplatit 130 tisíc korun plus úroky za neoprávněné uvádění her, které jeho otec Ladislav Smoljak napsal se Zdeňkem Svěrákem. Kauza znovu připomněla i napjaté vztahy v rodině a dlouholetý boj o autorský odkaz slavného cimrmanologa.
Filip Smoljak se domáhal náhrady za to, že divadlo v letech 2019 a 2020 uvádělo hry, které jeho otec napsal společně se Zdeňkem Svěrákem, aniž by s ním jako s dědicem autorských práv mělo uzavřenou licenční smlouvu. Jádrem sporu přitom nebylo jen samotné hraní cimrmanovských her, ale hlavně otázka, kdo za jejich provozování nese právní odpovědnost.
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, které funguje jako příspěvková organizace městské části Praha 3, se hájilo tím, že k produkci pouze poskytuje prostory. Tedy budovu ve Štítného ulici, jeviště, hlediště, šatny nebo technické zázemí. Jinými slovy tvrdilo, že není tím subjektem, který by měl nést odpovědnost za užití autorských děl.
Ve věci přitom figurovala také Divadelní agentura Echo, kterou vedou Vojta Kotek a jeho matka Alena Kotková. Agentura pro soubor zajišťuje komplexní servis a vystupuje jako jeho výhradní manažer. Filip Smoljak však žalobu směřoval proti divadlu, a právě v tom mu Nejvyšší soud dal za pravdu.
Soud dospěl k závěru, že divadlo nebylo jen pasivním poskytovatelem sálu. Podle rozsudku se na organizaci představení aktivně podílelo: vlastním jménem prodávalo vstupenky, zajišťovalo propagaci a neslo také hospodářské riziko. „Je tak provozovatelem podle autorského zákona,“ konstatoval Nejvyšší soud.
V rozsudku zároveň zaznělo, že „uživatelem díla ve smyslu autorského zákona je osoba, která vlastním jménem a na vlastní odpovědnost organizačně zajistí veřejné zpřístupnění živého provedení díla“. Pokud takový subjekt nemá souhlas autora nebo jeho dědiců, jde podle soudu o neoprávněný zásah do autorských práv. Divadelní agenturu Echo soud v tomto vztahu označil za dodavatele uměleckého výkonu.
Proti rozhodnutí Nejvyššího soudu už není přípustný žádný opravný prostředek. Žižkovské divadlo tak bude muset Filipu Smoljakovi zaplatit nejen přiznanou částku, ale i úroky a související náklady.
Filip Smoljak si po verdiktu neodpustil ostrý komentář na sociálních sítích. „Prostě, když něco ukradnu, tak jsem to prostě ukrad, i kdybych měl sto kamarádů na ministerstvu kultury. Svěrák NeSvěrák,“ napsal na Facebooku.
Jeho otec Ladislav Smoljak patřil společně se Zdeňkem Svěrákem k nejvýraznějším osobnostem Divadla Járy Cimrmana. Spoluautorsky se podílel prakticky na všech nejslavnějších hrách souboru, a to až po České nebe z roku 2008. Zemřel v červnu 2010 na rakovinu.
Ladislav Smoljak měl čtyři děti. Tři z prvního manželství a jedno z druhého. Dcery Kateřina a Alžběta se veřejně drží spíš stranou, zatímco bratři David a Filip stojí už řadu let na opačných stranách sporu. Politik David Smoljak se Zdeňkem Svěrákem a divadlem spolupracuje, zatímco Filip Smoljak dlouhodobě usiluje o prosazení práv spojených s otcovým autorským odkazem.
Své snažení sám označil jako „deset let domáhání se práv vlastního otce proti vlastním i nevlastním sourozencům“. Spor tak už dávno nepůsobí jen jako právní bitva o licence, ale také jako bolestný rodinný konflikt kolem odkazu jedné z nejvýznamnějších postav českého divadla.
Zdeněk Svěrák, dlouholetý spolupracovník Ladislava Smoljaka a spoluzakladatel cimrmanovského divadla, se k celé věci v minulosti stavěl velmi kriticky. Spor podle něj neodpovídal duchu, v jakém soubor dlouhá desetiletí fungoval.
„Měli jsme soubor, který hrál naše hry. Tam nebyly žádné žádosti, prostě byla nová hra, tak se nastudovala…“ řekl rozhořčeně během jednoho ze soudních líčení v roce 2021. Ještě ostřeji pak zhodnotil samotné pozadí konfliktu: „Podstaty těchto sporů tkví v osobnosti žalobce Filipa Smoljaka,“ uvedl.