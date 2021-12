Filip Rajmont z Ulice: Promluvil o vyhazovu z DAMU kvůli lásce ke studentovi

"Vyučoval jsem a blíž jsem se kamarádil s jedním ze studentů. Byl to Ivan Lupták. Žil jsem s ním pak sedm let. A to se nehodí. To na školu nepatří, tak jsem z té školy odešel. Oni mě teda vyhodili, ale můžu říkat, že jsem odešel, líp to zní," řekl herec v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Rajmont také sdělil, jak k tomu celému vůbec došlo. "Seznámili jsme se, když jsem zkoušel hru Jak je důležité míti Filipa. On zkoušel hru, já jsem tam přišel jako odborný asistent."

Filip Rajmont má umění v krvi. Pochází ze slavné rodiny, jeho pradědeček byl operní pěvec a dědeček básník, hudebník a herec. Maminka byla známá herečka Kateřina Burianová a otec režisér Ivan Rajmont.

On sám si ale na geny spíš stěžuje, než že by si pochvaloval umění, které mu v krvi koluje. "Po dědečkovi jsem zdědil podobu a sklon k tloustnutí. Po otci jsem taky zdědil tloustnutí. Nemusel jsem se stát hercem, ale stalo se."