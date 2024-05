Filip Březina: "Shakespearem nelistuju, nejsem blázen. Radši si zahraju PlayStation"

Filip Březina v průběhu posledních měsíců vstoupil do povědomí zejména hlavní rolí v komediálně-dramatickém seriálu Smysl pro tumor. Samotný herec ale nijak výraznou změnu nevnímá.

"Občas mě někdo pozná, ale to je tak všechno, co se změnilo. Nevím, co by člověk tady v Česku musel dělat, aby to dosahovalo rozměrů jako nějaké globální hvězdy. Myslím si, že ta změna je vlastně úplně necitelná. Občas mě někdo pozná, to je celé," konstatoval na tiskové konferenci Letních shakespearovských slavností.

Ačkoli si na Slavnostech letos zahraje poprvé, se Shakespearem má jako herec již letité zkušenosti. "Mám radši tragédie, já mám rád takovéto velké herectví," přiznal. "Jsou tam většinou ta velká témata, která mají přesah a dokážou člověka daleko víc zasáhnout." Velice přesně má naplánované i to, jakým rolím ze Shakespeara by dal přednost. "Richard III., Macbeth a král Lear, to je moje postupka, jak budu stárnout."

Na dotaz, jak dobře anglického dramatika zná, uvedl: "Já jsem to všechno samozřejmě četl, ale že bych si tím listoval sám od sebe, to ne. Nejsem blázen," směje se Březina. "To se radši zahraju něco na PlayStationu. Teďka jsem si stáhl hororovou hru Callisto Protocol."

Volného času mu moc nezbývá, kromě hraní videoher relaxuje také na horách a věnuje se běhu. Na léto ovšem plánuje aspoň menší dovolenou, ačkoli ještě přesně neví, kam. "Ono se blbě dovolenkuje, když člověk večer hraje," dodal Březina, který kvůli Slavnostem bude poměrně pracovně vytížený i během letních měsíců. "Ale je tam okýnko nějakých dvou týdnů, takže to si já užiju."