O zdravotním stavu Dagmar Patrasové se v posledních letech často spekuluje, její manžel Felix Slováček ale nyní přišel s překvapivým tvrzením. Podle něj má jeho žena při lékařských kontrolách výsledky v pořádku. „Zvláštní je to, že když jde Dáda na vyšetření, tak má všechno v naprostém pořádku. Játra, krev, všechno,“ řekl Slováček s tím, že informace má přímo od primáře, ke kterému společně chodí.
Felix Slováček promluvil o zdraví Patrasové. Zmínil děsivou diagnózu
Felix Slováček se rozpovídal o zdravotním stavu Dagmar Patrasové. Podle něj mají některé výsledky vyšetření překvapivě dobré. Přesto však zmínil vážný problém a diagnózu, která může vzbuzovat obavy.
Podle hudebníka je tak problém jinde. „V podstatě jediné, co u Dády trošku hapruje, je to, že si už málo pamatuje,“ uvedl pro eXtra.cz. Následně zmínil také demenci. „Ale to je normální. V sedmdesáti už má kdekdo nějaký druh demence. A když se tam přidá alkohol, je tam samozřejmě i ta alkoholová,“ prohlásil Felix.
To, že má zpěvačka problémy s alkoholem je veřejným tajemstvím. Už před lety o tom otevřeně mluvil například dnes už zesnulý Jiří Krampol. „Ještě když žila moje žena Hanička, když jsme spolu byli naposledy u moře, tam jsem Dádu zažil v jejím živlu. Hned, jak vstala, namočila se v bazénu a dala si dvojku. Než bylo poledne, už měla v sobě litr a šla si lehnout. Probrala se, dala si pár deci a večer už ji vedli, protože nemohla ani dojít do pokoje,“ vzpomínal před čtyřmi lety. A i o n už tehdy mluvil o alkoholové demenci, se kterou měl, bohužel, osobní zkušenost u své manželky. „Moje Hanička měla už alkoholickou demenci. A nemyslím si, že Dáda to má jinak. Potřebuje pomoc,“ prorokoval tehdy.
Na problémy s pamětí může ukazovat i událost z minulého týdne. Patrasovou přistihli před jejím domem, když se nemohla dostat dovnitř, protože nemohla najít klíče. Po chvíli hledání v kabelce nakonec přelezla plot. Sama ovšem odmítla, že by šlo o její zapomnětlivost, a nabídla vlastní vysvětlení. „Zabouchla jsem si dveře a Felix byl opět pryč, neustále není doma. Co jiného mi zbývalo? Musela jsem domů nakrmit kočku,“ řekla pro Expres.cz.
Dáda zároveň tvrdila, že klíče měla jako obvykle v kabelce a domnívá se, že jí je manžel schoval. „Myslela jsem, že je mám v kabelce, jako vždycky, ale nebyly tam. Myslím, že mi je schoval, ale dokázat mu to nemůžu,“ uvedla. Později se podle jejích slov klíče najednou objevily. Incident tak může vyvolávat otázky v souvislosti s tím, co nyní o její paměti říká Felix.