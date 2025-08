Ve vzpomínkách se vrací i k období, kdy odešel od manželky Dagmar Patrasové a žil po boku o dekády mladší ženy. „Byl jsem zamilovaný do Lucie Gelemové, protože jsme spolu prožili sedm let života… Mně bylo 70, Lucii 30 a ona chtěla dítě. Dáda se chtěla rozvést, ale nakonec k tomu nedošlo. Dnes lituji, že jsem v těch 70 letech neměl dítě. Protože dnes bych měl dvanáctiletého chlapce nebo dívku a v souvislosti s tím, co se pak v životě stane, tvrdím, že rodina by měla mít co nejvíce dětí,“ překvapuje svými slovy Slováček.