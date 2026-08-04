Devětadvacetiletý herec a hvězda projektu Čekuj Česko popsal ranní nepříjemnost jako nečekaný útok. „V pět ráno tě auto nabere na natáčení a v pět deset ti kombucha vybuchne v autě, zcáká tě a rozsekne čelo,“ postěžoval si zmáčený a zraněný herec na svých sociálních sítích.
Exploze v autě mu zranila obličej, pak běhal po městě bez kalhot! Syn Veroniky Žilkové popsal bizarní nehodu
Na tuhle cestu do práce Vincent Navrátil jen tak nezapomene. Nejenže si musel přivstat, protože ho řidič vyzvedával už v pět ráno, ale jen pár okamžiků po nastoupení do vozu mu na klíně explodovala láhev s kombuchou. Natlakovaný nápoj vymrštil víčko, které herce zasáhlo do obličeje a způsobilo mu zranění.
Ačkoliv prvotní popis zranění zněl dost dramaticky, syn herečky Veroniky Žilkové později všechny své příznivce uklidnil s detailním popisem následků nečekaného výbuchu: „Víčko mě škráblo do obličeje, nic vážného se nestalo.“
Prahou v trenkách
Situace tedy naštěstí nebyla tak vážná, jak se z prvního popisu mohlo zdát. Mnohem větší komplikaci než lehké škrábnutí nakonec představoval obsah lahve, který herce pořádně promáčel.
Jelikož měl před sebou ještě hodinu cesty na natáčení, nezbylo mu než zvolit velmi netradiční řešení. „Jak jsem měl mokré kalhoty, jel jsem hodinu na natáčení bez nich a musel jsem běhat bez kalhot po Praze,“ popsal se smíchem herec.
Vysvobození se mu dostalo až od kolegů v maskérně. „Pak už jsem naštěstí dostal kostým,“ dodal k úsměvné dohře svého neplánovaného „striptýzu“.
Proč došlo k explozi
Důvodem této zdánlivě absurdní nehody je samotná biologická povaha fermentovaného nápoje. Kombucha obsahuje živé kvasinky, které produkují oxid uhličitý.
Pokud láhev zůstane delší dobu v teple, plyn se v uzavřené nádobě hromadí a vytváří silný přetlak, který může vést k samovolnému vymrštění víčka. Proto se doporučuje uchovávat tyto nápoje vždy v chladu do 8 °C, neprotřepávat je a víčko povolovat velmi pomalu.