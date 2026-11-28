Zatímco hudební interpreti s napětím očekávají výsledky ankety popularity, některé tváře českého showbyznysu mohou mít během Českého slavíka úplně jiné starosti. Moderátorské duo Aleš Háma a Ondřej Sokol totiž každoročně využívá příležitosti připomenout nejvýraznější události ze světa celebrit. Ať už jde o rozchody, veřejné přešlapy nebo kauzy, které v uplynulých měsících plnily stránky médií.
Expartneři Hanychové ve frontě až do Frankfurtu a Farna bez Chobota. Háma se Sokolem na Slavících přitvrdili
Aleš Háma a Ondřej Sokol se i letos ujali moderování Českého slavíka. Toho si v jejich podání už jen málokdo dokáže představit bez ironie a černého humoru. Slavné osobnosti si během galavečera nemohou být jisté, zda právě jejich jméno nezazní v některém z moderátorských výstupů. V minulosti dvojice glosovala milostné aféry, finanční problémy i vzhled svých kolegů a ani tentokrát tomu nebylo jinak.
Hranice jejich humoru přitom bývají poměrně nečitelné. Některé narážky vyvolávají salvy smíchu, jiné rozdělují veřejnost a otevírají otázku, zda už moderátoři nezašli příliš daleko.
Rozchod Ewy Farne
Ani během letošního galavečera nezůstala moderátorská dvojice své pověsti nic dlužná. Háma se Sokolem se pustili do bilancování partnerských rozchodů českých celebrit a došlo také na Ewu Farnou. Zpěvačka přitom teprve začátkem října oznámila konec dlouholetého vztahu s hudebníkem Martinem Chobotem.
Moderátoři využili příjmení jejího bývalého partnera ke slovní hříčce, do níž zakomponovali také rakouskou zpěvačku Conchitu Wurst. Výsledkem byla narážka na to, že Ewa Farna bude „už definitivně bez Chobota“.
Dusno u Koktových i milostný život Agáty Hanychové
„Přátelé, v tomto roce se bohužel rozpoutal největší konflikt v dějinách lidstva. Válka, která rozděluje společnost a způsobuje raketový růst cen nafty i potravin a způsobuje utrpení nejen lidem, ale i zvířatům,“ začal Háma. „Je to samozřejmě krutá a nelidská válka mezi Agátou Hanychovou a Ornellou Koktovou. A to je škoda, protože my jsme chtěli, aby nám tady obě dámy předaly ceny. Když to neklaplo, tak jsme si říkali, že by bylo hezké, kdyby to předali alespoň jejich expartneři. Za Ornellu by zaskočil její exmanžel Josef Kokta. Akorát by vám ta cena nesměla upadnout na zem, protože by bychom se mohli ale peprného bububu,“ zakončil vtip Sokol.
Na paškál si Háma se Sokolem vzali i milostný život Agáty Hanychové. Řečené pohoršilo i Ornellu Koktovou, ta na sociálních sítích sdílela záznam z živého přenosu s vybranou částí. „Naši nabídku předat cenu s radostí přijali všichni expartneři Agáty Hanychové. Od rána se nám štosují před Forem Karlín, my se tam můžeme živě podívat… Pokud nás někdo z expartnerů slyší a teprve vychází, fronta v tuto chvíli vede kolem Vyšehradu, ráno by měla být někde u Frankfurtu nad Mohanem," glosovali Háma se Sokolem.