O tom, jaký pro ni byl poslední rok, se Andrea Kašpárková rozepsala na svém profilu na sociálních sítích. A že bylo na co vzpomínat. Nejen vážné zdravotní problémy, boj o život, ale také rozvod se šéfkuchařem Radkem Kašpárkem a smrt tatínka. To je na jednoho člověka opravdu hodně.
Exmanželka Radka Kašpárka promluvila o svých potížích rok po mrtvici. „Nevzdala jsem to,“ říká
Bývalá manželka šéfkuchaře Radka Kašpárka Andrea Kašpárková má za sebou asi nejtěžší rok svého života. Přesně před rokem totiž bojovala o život poté, co ji postihla mozková mrtvice.
O tom, jaký pro ni byl poslední rok, se Andrea Kašpárková rozepsala na svém profilu na sociálních sítích. A že bylo na co vzpomínat. Nejen vážné zdravotní problémy, boj o život, ale také rozvod se šéfkuchařem Radkem Kašpárkem a smrt tatínka. To je na jednoho člověka opravdu hodně.
„Dnes je to rok od mrtvice. Rok od dne, kdy jsem během pár minut přišla o kontrolu nad vlastním tělem. Spadla jsem. Nemluvila jsem. Pravá strana přestala fungovat. A přitom už předtím jsem měla za sebou těžkou operaci páteře. Už tehdy mi pravá strana nikdy úplně nefungovala tak, jak měla. Bolest, slabost, omezení – to všechno jsem znala. Myslela jsem si, že už mám své ‚maximum‘, co tělo unese. Neměla jsem,“ začala s popisem posledních dvanácti měsíců. „Mrtvice mi poškodila mozek. Část mozkové tkáně odumřela. To se nevrátí. Zůstalo oslabení pravé strany, horší jemná motorika ruky, zpomalené myšlení, výpadky paměti, hledání slov, únava, která přijde bez varování. Jsou chvíle, kdy mám v hlavě mlhu a přemýšlení bolí víc než páteř,“ svěřila se se svými zdravotními problémy.
Kašpárková poukázala i na skutečnost, že na sociálních sítích se ukazuje pouze malá část reality a ne každý chce sdílet těžké okamžiky. „Teď něco, co není populární říkat nahlas: To, že mě vidíte na fotce, neznamená, že jsem zdravá. To, že se usmívám, neznamená, že nemám bolesti. To, že stojím, neznamená, že zvládnu pracovat osm hodin. Realita je jiná. Každý den řeším limity. Únavu. Bolest páteře. Rameno. Koleno po pádu. Operaci srdce. Léky. Psychiku, která si tím vším prošla temným obdobím. Ne všechno postižení je vidět. Některé věci se dějí uvnitř těla. A uvnitř hlavy,“ apeluje na všechny, aby k sobě byli laskaví.
Na závěr se rozhodla zrekapitulovat, co všechno jí rok 2025 přinesl. „Tenhle rok mě změnil víc, než si kdo dokáže představit. Vzal mi jistotu. Vzal mi část schopností, které jsem považovala za samozřejmé. Ale nevzal mi vůli. Bojuju. Každý den. Ne proto, že bych byla silná. Ale proto, že musím. Protože mám děti. Protože chci žít kvalitní život i s tím, co mi zůstalo. Takže pokud se ptáte, jak mi je – je to těžké. Ale jsem tady. A nevzdala jsem to," zakončila optimisticky.