Minulý týden se moderátor Leoš Mareš vrátil k věcem, které zazněly v dokumentu o jeho životě, kdy se snažil vyvracet dojem, který diváci získali, a sice, že svou původní rodinu opustil v době, kdy jeho tehdejší manželka Monika Marešová čekala jejich druhého syna. V rozhovorech tvrdil, že manželku neopustil a s rodinou normálně fungoval. To ale Marešovou trochu nadzvedlo ze židle. „Mluvil o tom v rádiu, že to bylo jinak, což jsem myslela, že mi vypadnou oči z důlků,“ přiznala bez okolků v podcastu Mámy sobě.
Exmanželka Leoše Mareše: Kluky si začal brát pravidelně až s Monikou
Leoš Mareš se nedávno snažil uvést na pravou míru okolnosti rozpadu svého prvního manželství. Jeho exmanželka Monika Marešová ale nyní přišla s vlastní verzí událostí. V otevřené zpovědi popsala období, kdy byla těhotná s jejich druhým synem, jako jeden z nejtěžších časů svého života. Přiznala dokonce, že kvůli psychickému vypětí vyhledala odbornou pomoc.
„Když jsem byla ve čtvrtým měsíci těhotenství, tak za mnou přišel, že se chce rozvést. Bylo to půl roku po svatbě. A nejhorší na tom bylo, že to bylo ze stovky na nulu, já jsem vůbec nic nečekala. Nebyl mi schopnej říct proč. Fyzicky nás sice neopustil, pořád bydlel doma, ale nebyl,“ popsala realitu, kterou se moderátor snažil tak trochu nabarvit na růžovo. „Měl tu milenku Gábinu a třeba tři dny nebyl doma, pak se najednou zjevil. Pak týden nebyl doma. Možná to bylo horší, než kdyby opravdu odešel. To napětí tak bylo příšerný, vůbec se mnou nekomunikoval, jako kdybychom nebyli,“ řekla na rovinu Marešová.
V rozhovoru také přiznala, že skončila v péči odborníků. „Já si to období moc nepamatuju, protože to bylo opravdu strašný. Jednou mě mamka sbalila a odvezla mě do Bohnic do centra krizový intervence, ale moc to nepomohlo,“ povzdychla si maminka synů Jakuba a Matěje. „V osmým měsíci jsme se stěhovali, on si odjel s milenkou do Rakouska a já to stěhovala sama ještě s tím tříletým prckem a nevěděla jsem, jestli se k nám teda připojí, nebo ne. Pak se zjevil po čtrnácti dnech a zase chvíli byl a pak zase ne,“ zavzpomínala na neradostné období.
V tomto napětí žila slavná rodina dlouhých 12 měsíců, než Mareš našel odvahu k definitivnímu rozchodu. „Finálně to ukončil přesně rok od okamžiku, kdy řekl, že se chce rozvést. Letěli jsme do Thajska, s jeho maminkou, s mojí maminkou, s dětma. A jak si tak ženská dává ty naděje, tak jsem si říkala, když letíme takhle společně na dovolenou, tak už ho to asi přešlo s tou milenkou a bude s námi. Říkala jsem, že jsem ochotná mu to odpustit, jenom, abych zachránila tu rodinu. Tam to bylo ale hrozný a po týdnu mi řekl, že bez ní nemůže žít a odchází. Ale paradoxně se to vyčistilo a šli jsme od sebe bez nějakých bojů,“ popsala klidný průběh Monika.
V rozhovoru vyvrátila také Leošovo tvrzení o tom, kolik času trávil se svými syny. Podle něj byl přítomným otcem, co si děti bere pravidelně. Marešová to ale vidí jinak. „Leoš úplně neměl zájem být s klukama, ale já za to vlastně byla ráda, bylo to hodně nárazový. Na začátku s nima moc nebyl. Říkala jsem mu i teď, že asi zapomněl nějaký věci. Nějak pravidelně si je začal brát a trávit s nima víc času, až co je s Monikou. Do tý doby se třeba měsíc neozval,“ pochválila Marešová svou jmenovkyni, která se dle jejích slov k nevlastním dětem chovala vždy velmi hezky a oba kluci ji prý mají rádi.
Zároveň si Marešová neodpustila drobné rýpnutí do modelky Petry Faltýnové, s níž Mareš prožil bouřlivý románek. Tam to naopak s dětmi vůbec nefungovalo a ani komunikace s Leošem v té době nebyla vůbec jednoduchá.