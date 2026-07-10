Ačkoliv Gabriela v Karlových Varech zazářila na přehlídce své dlouholeté kamarádky, návrhářky Martiny Pipkové Loudové, na mola se dnes vrací už jen výjimečně. Její profesní život se totiž přesunul do úplně jiné branže – na plný úvazek se věnuje učitelství.
Ex Noida a Mareše Dvořáková: Jako učitelka jsem přísná. S bratrem se pustila do lukrativního podnikání
Na karlovarském festivalu se po delší době objevila také Gabriela Dvořáková. Bývalá modelka, která v minulosti plnila titulky jako partnerka Leoše Mareše nebo Václava Noida Bárty, se kterým má dceru Terezku, dnes žije úplně jiným životem. Pracuje jako učitelka, svým dětem striktně zakazuje sociální sítě a společně s bratrem buduje svatební impérium na rodinném statku v jižních Čechách.
Ačkoliv Gabriela v Karlových Varech zazářila na přehlídce své dlouholeté kamarádky, návrhářky Martiny Pipkové Loudové, na mola se dnes vrací už jen výjimečně. Její profesní život se totiž přesunul do úplně jiné branže – na plný úvazek se věnuje učitelství.
Jako třídní učitelka má na starosti pátou třídu, což jsou děti ve věku 10 až 11 let. „Učím komplet všechno – matiku, češtinu, vlastivědu, přírodovědu i tělocvik,“ prozradila s tím, že ji práce v tomto odvětví momentálně naplno vytěžuje.
Na puberťáky se musí jinak
Samozřejmě nás zajímalo, jak se jí daří zvládat bandu dětí nastupujících do puberty. „Musí se na ně trošku jinak než na ty menší a je potřeba nastavit někdy ostřejší hranice, ale pořád to musí být na přátelské úrovni,“ vysvětluje paní učitelka Gabriela.
Zároveň vnímá, že dnešní děti jsou jiné než dříve. Podle ní se na tom podepisuje nejen doba a moderní technologie, ale také vliv sociálních sítí nebo složitější rodinné situace, například střídavá péče.
Digitální detox jako pravidlo
Své výchovné principy pak Gabriela samozřejmě uplatňuje i doma. Sama má dvě děti ve věku 11 a sedm let a v rámci rozšířené rodiny se stará i o čtrnáctiletého syna svého manžela. Pokud jde o technologie, je nekompromisní. Její děti nemají k sociálním sítím přístup a nikde je nevystavuje.
„Myslím si, že spousta psychických problémů, které děti mají, pramení právě ze sociálních sítí,“ vysvětluje své striktní rozhodnutí. A jaké by to bylo pravidlo bez vlastního pozitivního příkladu – s telefon v ruce ji proto doma neuvidíte.
Svatby na statku
Minulost se slavnými ex má Gabriela už dávno vyřešenou. S hudebníkem Václavem Noidem Bártou dnes vychází skvěle a jejich dcera Terezka tráví část prázdnin u něj a svých sester.
A i když má jako učitelka před sebou téměř dva měsíce prázdnin, léto pro Gabrielu nebude jen o odpočinku u moře, kam se s rodinou chystá hned po skončení festivalu. Čeká ji totiž práce na novém rodinném projektu.
Společně s bratrem vlastní v jižních Čechách statek, který se rozhodli nabízet jako místo pro pořádání svateb. „Teď jsme tam měli první akci. Právě v létě se do toho chci naplno ponořit a svatby tam organizovat,“ těší se podnikavá exmodelka na novou životní výzvu.
Zdroj: Autorský článek