V Polsku nerodit. Těhotná Ewa Farna se vymezila proti místnímu potratovému zákonu

Zpěvačka polského původu Ewa Farna už zanedlouho přivede na svět své druhé dítě. A i proto se jí osobně dotýká současná situace těhotných žen v Polsku, které mají velmi omezené rozhodování o vlastním těle vinou přísného potratového zákona.

Přestože se osmadvacetiletá zpěvačka velmi nerada vyjadřuje k jiným tématům, než je hudba, v tomto případě se rozpovídala velmi otevřeně. "Co se týká Polska a tématu potratů, k tomu se vyjadřuji hodně. Protože to je téma osobního charakteru a velmi se mě dotýká," uvedla Farna v rozhovoru pro rádio Expres FM.

"Musím se veřejně přiznat, že jsem měla být pár dní ve Varšavě, kam jsem jela s bráchou. A naléhala jsem na něj, že tam musí být se mnou, a kdyby se cokoliv kolem mého těhotenství dělo, okamžitě mě musí naložit do auta a odvézt mě do ČR. Já v Polsku prostě rodit nebudu. Tam se jednoduše může stát, že vás nezachrání. Zkrátka, já bych se nyní bála být těhotná a žít Polsku. A říkám to i v polských médiích," rozpovídala se zpěvačka, která prý mezi svými přáteli a známými v Polsku nemá nikoho, kdo by byl se současnou situací spokojený.

S přísným zákonem, který povoluje interrupci pouze v případě prokázaného znásilnění, incestu nebo přímého ohrožení života matky, nesouhlasí i přesto, že sama je praktikující katolička. "Jsem sice silně věřící, ale co se děje v Polsku, je prostě strašné," dodala.