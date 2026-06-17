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Ewa Farna v slzách. Čtvrtý koncert v Edenu nevyšel. Zradili ji technici

Ewa Farna
Ewa FarnaFoto: HerminaPress
Ewa Farna
Ewa FarnaFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Po fenomenálním úspěchu měla zpěvačka Ewa Farna v plánu překvapit fanoušky. Jenže i když dělala, co mohla, nakonec přišlo velké zklamání.

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Tento týden bezpochyby patří zpěvačce Ewě Farne. Jako první Češka dokázala vyprodat stadion v pražském Edenu a to hned třikrát po sobě. Fanoušci ale netušili, že jejich oblíbená zpěvačka měla v plánu přidat ještě jedno vystoupení navíc. Bohužel koncert, který měl proběhnout už dneska, se neuskuteční. A podle toho, co prozradil moderátor Leoš Mareš, to Farna obrečela. 

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Sociální sítě jsou momentálně zavaleny nadšenými reakcemi všech, kdo měli možnost vidět některý ze tří koncertů, a ke spokojeným návštěvníkům se přidal i Mareš. Ten ale neměl lístek, na koncert se chtěl vydat tak trochu na tajňáka díky tomu, že zná lidi z managementu stadionu. O tom všem se rozpovídal v dnešní Ranní show. Cestou do Edenu ho ale potkala Ewina dobrá kamarádka, herečka Tereza Ramba, která ho dovnitř dostala. A nejen na stadion, ale také do šatny Farne, kde se moderátor k informaci o zrušeném koncertu dostal. 

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Podle jeho slov ještě včera ráno zkoušela umělkyně domluvit čtvrtý koncert. Volali jí z Ticketportalu, že je takový zájem, že jim spadnul web a prý by bez problému prodali ještě jeden koncert, rozpovídal se ve vysílání Mareš. A to před víkendem ten třetí nebyl vyprodaný. Ale po víkendu se zájem zmnohonásobil. Jenže se vyskytl problém. Už jsem to obrečela, není technika, řekla podle Leoše Ewa. 

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Technika totiž byla z Německa celkem ve 150 kamionech a v okamžiku, kdy to Mareš v rádiu vyprávěl, už byli na dálnici na cestě na další domluvené vystoupení. Zkusili jsme první poslední, všichni můžou – vystupující, tanečníci, světla, jen ta technika proste není,“ uzavřela smutně zpěvačka. 

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Na mém těle se už spoustu věcí podepsalo, těhotenství na mně nechalo známky. Přijala jsem to, ale není to samozřejmost, spousta žen nemá sebevědomí. | Video: Martin Veselovský

Zdroj: Ranní show Evropy 2

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