Ewa Farna skončila na kapačkách kvůli otravě z jídla. Den poté vystoupila na Majálesu

Ewa Farna byla jednou z hvězd pražského Majálesu. Předvedla živelnou podívanou, která trvala téměř hodinu. Na základě jejího výkonu by pravděpodobně nikdo nepřišel na to, že jen den předtím ji pořádně potrápila otrava jídlem.

"To byl masakr víkend," svěřila se na svých sociálních sítích. "Čtvrtek: noční přejezd do Varšavy, celodenní natáčení našeho koncertu pro nový pořad TVP (kde jsme vystoupili asi po sedmi letech, po našem bojkotu politicky nestranné státní televize). Pátek: přejezd do Bydgoszczy na vystoupení s Pawbeats orchestra, brutální otrava jídlem, záchranáři, kapačka, přelet s panem pilotem do Prahy."

Sama ani nepočítala s tím, že svou víkendovou profesionální povinnost vůbec zvládne. "Sobota: slabá jak papír, vystoupení na Majálesu, kde jste mi dali takovou energii (a to jsem si myslela, že to fakt ani neustojím v kuse), která mě postavila na nohy," popsala dál. Za to, že to navzdory všemu očekávání ustála, poděkovala svým fanouškům, kteří ji během koncertu podpořili.

"Ukázali jste mi, co dokáže soustředěná lidská energie, a prostě děkuju za tu sílu. Někdy jsou věci jinak, než vypadají," uzavřela svůj příspěvek s tím, že to byla přímo "kouzelná" sobota.