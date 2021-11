Bude to masakr, předpovídá Farna svůj život se dvěma dětmi. Teď už se v jídle nehlídá

Ewa Farna nedávno vydala novou desku. Jak sama říká, chtěla to stihnout, ještě než porodí. Doma má v současnosti dvouletého syna a v rozhovoru v pořadu Honzy Dědka přiznala, že si nedokáže představit, co nastane, až porodí druhého potomka.

"Tahle deska trvala sedm let, další možná bude až v pubertě dětí," prozradila známá zpěvačka, která o víkendu získala i hudební ocenění Český slavík. "Jsem ráda, že už to uzavírám, vydávám a můžu se soustředit na ten masakr, co mě čeká se dvěma dětmi," řekla v talkshow Honzy Dědka.

"Nedovedu si představit, co budu dělat. Ale vždycky jsem chtěla víc dětí, takže jsem šťastná. Doufám, že to všechno dobře dopadne," dodala osmadvacetiletá Farna, která si druhé těhotenství podle všeho užívá. "Nepiju, ale obecně mám ráda jídlo. Teď se nemusím tolik hlídat. Právě jsem snědla velký guláš. Každý z nás má nějaké démony, někdo kouří, pije, kouše si nehty. Já jím. Je důležité si uvědomit, jaké neřesti tě lákají a pracovat s tím," zauvažovala zpěvačka a dodala, že v těhotenství se omezovat nehodlá.

Přestože se v minulosti potýkala s kritikou své postavy, nakonec jí její tělo dopomohlo k úspěchu. Mohla za to píseň oslavující tělesné křivky. A jméno Farne pak viselo na největší reklamní ploše na Times Square v New Yorku. "Dlouho jsem byla za svoje tělo kritizovaná, ale během těhotenství jsem zjistila, že mi vše funguje zdravě a krásně, což je nejdůležitější. Na Times Square jsem byla přes několik pater. Když mi volali, říkala jsem si, že je to super, ale myslela jsem si, že se tam ztratím někde mezi všemi těmi billboardy. Pak mi to poslali a bylo to obrovské. Je to velká pocta. Navíc s písničkou Tělo, která má pro mě velký význam," prohlásila Farna.

S touto písní, která je součástí nové desky s názvem Umami, vystoupila i v sobotu na Českém slavíkovi 21. "Když jsem tu byla naposledy, řekla jsem, jak se tahle deska bude jmenovat. Několikrát jsem to chtěla změnit, ale vždycky jsem si uvědomila, že když už jsem to řekla u Dědka, musí to tak zůstat," dodala se smíchem Farna. Umami je v japonštině označení páté chuti, díky které jídlo chutná kompletně. "I mateřství je pro mě součástí kompletní chutě života. Teď bude delší pauza s další deskou, právě kvůli dětem," dodala zpěvačka.