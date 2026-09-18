Ewa Farna se do poroty SuperStar vrátila po letech a letošní ročník si podle svých slov užívá jako „příjemný návrat domů“. Přestože před porotou vystoupí desítky mladých talentů, kteří by jednou mohli stát na stejných pódiích jako ona, zpěvačka v nich žádnou konkurenci nevidí. „Nevnímám to tak, že by mi tam mohla vyrůst konkurence,“ řekla v rozhovoru. Hudba je podle ní obrovské hřiště, na kterém je dost místa pro každého.
Ewa Farna se mladých talentů nebojí. Prozradila, proč v nich nevidí konkurenci
Mohla by jí v SuperStar vyrůst konkurence? Ewa Farna nad tím jen pobaveně kroutí hlavou. Hudební svět podle ní není běžecký závod a úspěch jednoho interpreta neznamená konec kariéry druhého.
Farna odmítá přirovnávat hudební kariéru k závodu, v němž jeden zpěvák předběhne druhého a jako první dorazí do cíle. „Není to o tom, že teď někdo začne běhat rychleji a bude v tom cíli dřív než já, ale je to o tom, že si lidi vyberou, co se jim líbí,“ vysvětlila. Podle ní je hudba především otázkou vkusu a každý interpret si může najít své publikum. Mladé talenty proto nevnímá jako ohrožení vlastní pozice, ale jako další hráče na obrovské hudební scéně.
Sama má navíc pocit, že se nachází v dobrém období svého pracovního života. A právě proto může mladším kolegům nabídnout zkušenosti, které sama ve 33 letech během kariéry nasbírala. „Přijde mi dobré, abych podporovala mladé umělce a jestli je někdo zvědavý na moje rady, tak mu je strašně ráda dám,“ uvedla. V porotě ale musela být podle svých slov letos mnohem přísnější. Zatímco dříve postupovalo do divadel více soutěžících, tentokrát jich porota vybrala pouze padesát.
Farnou zároveň překvapilo, že se v letošní SuperStar objevilo poměrně málo rapperů. „Na můj vkus je tam málo raperů,“ přiznala s tím, že v dnešní mladé společnosti by jich čekala víc. Možná ale podle ní televize není místem, kde se chtějí prezentovat. Naopak ji potěšilo, kolik soutěžících přichází s vlastní tvorbou a má potřebu se prostřednictvím hudby z něčeho vypsat. A právě v tom vidí smysl celé soutěže – ne v hledání někoho, kdo ji jednou porazí, ale v podpoře nové generace umělců.
VIDEO: Ewa Farna o SuperStar
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