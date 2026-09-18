Přeskočit na obsah
19. 9. Zita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Ewa Farna se mladých talentů nebojí. Prozradila, proč v nich nevidí konkurenci

Ewa Farna
Leoš Mareš
Leoš Mareš
Ewa Farna
Ewa Farna
Zobrazit
6 fotografií
Ewa Farna se vrátila do poroty soutěže SuperStar po třinácti letech. |
Foto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Mohla by jí v SuperStar vyrůst konkurence? Ewa Farna nad tím jen pobaveně kroutí hlavou. Hudební svět podle ní není běžecký závod a úspěch jednoho interpreta neznamená konec kariéry druhého.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do preferovaných zdrojů pro Google vyhledávání a do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Ewa Farna se do poroty SuperStar vrátila po letech a letošní ročník si podle svých slov užívá jako „příjemný návrat domů“. Přestože před porotou vystoupí desítky mladých talentů, kteří by jednou mohli stát na stejných pódiích jako ona, zpěvačka v nich žádnou konkurenci nevidí. „Nevnímám to tak, že by mi tam mohla vyrůst konkurence,“ řekla v rozhovoru. Hudba je podle ní obrovské hřiště, na kterém je dost místa pro každého.

Související

Farna odmítá přirovnávat hudební kariéru k závodu, v němž jeden zpěvák předběhne druhého a jako první dorazí do cíle. „Není to o tom, že teď někdo začne běhat rychleji a bude v tom cíli dřív než já, ale je to o tom, že si lidi vyberou, co se jim líbí,“ vysvětlila. Podle ní je hudba především otázkou vkusu a každý interpret si může najít své publikum. Mladé talenty proto nevnímá jako ohrožení vlastní pozice, ale jako další hráče na obrovské hudební scéně.

Reklama

Sama má navíc pocit, že se nachází v dobrém období svého pracovního života. A právě proto může mladším kolegům nabídnout zkušenosti, které sama ve 33 letech během kariéry nasbírala. „Přijde mi dobré, abych podporovala mladé umělce a jestli je někdo zvědavý na moje rady, tak mu je strašně ráda dám,“ uvedla. V porotě ale musela být podle svých slov letos mnohem přísnější. Zatímco dříve postupovalo do divadel více soutěžících, tentokrát jich porota vybrala pouze padesát.

Související

Farnou zároveň překvapilo, že se v letošní SuperStar objevilo poměrně málo rapperů. „Na můj vkus je tam málo raperů,“ přiznala s tím, že v dnešní mladé společnosti by jich čekala víc. Možná ale podle ní televize není místem, kde se chtějí prezentovat. Naopak ji potěšilo, kolik soutěžících přichází s vlastní tvorbou a má potřebu se prostřednictvím hudby z něčeho vypsat. A právě v tom vidí smysl celé soutěže – ne v hledání někoho, kdo ji jednou porazí, ale v podpoře nové generace umělců.

VIDEO: Ewa Farna o SuperStar

Ewa Farna o SuperStar | Video: Kateřina Potyšová

Zdroj: autorský text

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama