"Naplněná myčka i moje prsa." Ewa Farna se podělila o střípky z šestinedělí

Před měsícem Ewa Farna prozradila, že k téměř tříletému synovi Arturovi přibyla do rodiny holčička Ella. Své fanoušky na sociálních sítích teď zpěvačka nechala nahlédnout do svého soukromí a prozradila několik zábavných detailů ze života se dvěma malými dětmi.

"Hory neposkládaného prádla, věčně plná špinavá myčka, když zrovna nepřebaluješ tak myješ nočník, když zrovna nekojíš tak vaříš obídek. Tvůj IG feed je mrtvý. Stejně jako ty, ale s tím se musí počítat, energie je dneska drahá. A v tom všem jsem totálně naplněná. Jako ta myčka. Nebo moje prsa," připsala Farna k fotografii z koupelny, kde se v pozadí rýsuje kupa prádla. Přidala také hashtag šestinedělí.

Farné bylo už před porodem jasné, že se dvěma dětmi se nezastaví. Ještě než přišla Ella na svět, vydala zpěvačka album Umami. "Tahle deska trvala sedm let, další možná bude až v pubertě dětí. Jsem ráda, že jsem ji stihla mezi prvním a druhým dítětem, protože té práce kolem je hrozně moc. Jsem ráda, že už to uzavírám, vydávám a můžu se soustředit na ten masakr, co mě čeká se dvěma dětmi. To si asi nedovedu představit, co budu dělat. Asi budu doma. Ale je to super, vždycky jsem chtěla víc dětí, takže jsem šťastná. Je to až příručkově krásný. Doufám, že to všechno dobře dopadne," prohlásila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka koncem listopadu.

V únoru Farna obdržela čtyři nominace na hudební ceny Anděl. Členové České hudební akademie ji za zmíněnou nahrávku nominovali v kategoriích Album a Sólová interpretka. Singl Tělo se může stát skladbou a videoklipem roku. Předávání cen Anděl se bude konat 27. dubna.