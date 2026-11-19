Na velká pódia je zvyklá, několikrát vyprodala Eden a před tisíci fanoušky zpívá s naprostou jistotou. Jenže vystoupení na Národní třídě 17. listopadu dostalo Ewu Farnou do kolen. Když se na balkoně paláce Metro rozezněla legendární Modlitba pro Martu, zpěvačka musela zvládnout nejen náročnou píseň, ale také obrovskou tíhu okamžiku. A jakmile měla za sebou poslední tóny, emoce ji přemohly.
Ewa Farna po vystoupení na Národní třídě plakala. Za kolaps mohla tréma
Na pódiu působila sebejistě, jenže když zmizela ze světel reflektorů, přišel kolaps. Ewa Farna po vystoupení, které sledovaly tisíce lidí, neudržela slzy a skončila na židlích v zákulisí.
Farna se před lidmi objevila přesně v 17:11. Její účast přitom organizátoři oslav sametové revoluce dlouho drželi v tajnosti. Že pro Ewu nepůjde o obyčejné vystoupení, bylo jasné už předem. Sama později přiznala, že měla obrovskou trému. „Byla jsem extrémně nervózní,“ svěřila. „Na svých akcích přece jenom zpívám své písničky, a když něco pokazím, tak sobě,“ vysvětlila důvod své trémy.
Přestože se jí podařilo vystoupení zvládnout, po jeho skončení už emoce neudržela. Jakmile se dostala z dohledu publika, veškeré napětí z ní spadlo. „Lehla jsem si tady na ty židle a začala jsem brečet. Jak tím stresem, tak velkým dojetím,“ popsala chvíle bezprostředně po zpěvu.
Na její výkon byla zvědavá i samotná Marta Kubišová. A legendární zpěvačka byla z mladší kolegyně nadšená. „Konečně zase pořádný hlas! Moc se mi líbilo, jak to zazpívala a držela jsem jí moc palce,“ řekla deníku Aha!. Všimla si sice drobného přeřeknutí v textu, kdy Ewa zaměnila slovo „odplouvá“ za „proplouvá“, ale hned dodala, že to lze vzhledem k trémě pochopit. „Byla ale výborná,“ uzavřela.
Farna měla slavnou píseň během oslav 17. listopadu zpívat už v minulosti. „Nikdy to bohužel nevyšlo s mými plány, že jsem třeba nebyla tady na místě nebo už jsme měli nějaký koncert. Proto to letos máme potvrzené asi tři čtvrtě roku,“ prozradila s tím, že jí opravdu velmi záleželo na tom zpívat právě při této příležitosti.