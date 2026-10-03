„Po téměř 20 letech přátelství a 13 letech společného života jsme před několika měsíci dospěli k rozhodnutí, že se rozejdeme. Zůstáváme milujícími rodiči a rodinou, která nás bude navždy spojovat,“ uvedla zpěvačka na Instagramu v češtině i polštině.
Ewa Farna oznámila konec manželství. Po 13 letech společného života se rozešla s Martinem Chobotem
Ewa Farna oznámila zásadní změnu v soukromém životě. Na sociálních sítích zveřejnila, že její manželství s Martinem Chobotem, s nímž vychovává dvě děti, skončilo. Rozhodnutí podle jejích slov nepřišlo náhle, ale až po delší době, během níž se oba snažili vztah zachránit.
Snažili se vztah zachránit
Farna zároveň přiznala, že poslední období pro ně nebylo jednoduché a že se snažili najít cestu zpět k tomu, aby jim spolu bylo dobře. „Poslední roky jsme se snažili najít cestu, aby nám spolu bylo zase dobře. Někdy ale věci dopadnou jinak, než si člověk v životě představoval, a vztah i přes veškerou snahu přestane fungovat,“ pokračovala.
Společně mají syna Artura a dceru Ellu. Právě děti podle jejího vyjádření zůstávají tím nejdůležitějším pojítkem, které je bude spojovat i nadále.
Odmítla spekulace o třetí osobě
Zpěvačka zároveň vysvětlila, proč se rozhodla k rozchodu veřejně vyjádřit, přestože si soukromí vždy velmi chránila. „Nejraději bychom to nemuseli řešit veřejně. Náš vztah jsme si vždycky chránili jako soukromou věc a na tom se nic nemění. Zároveň ale cítíme, že je lepší říct pár slov sami, než nechat prostor spekulacím. Žádná senzace se za našim rozhodnutím neskrývá, ani není důvodem někdo další,“ objasnila. Současně požádala veřejnost o ohleduplnost. „Prosíme proto především o respekt k soukromí naší rodiny a našich dětí.“
Na společné roky vzpomíná s vděčností
Přestože jejich partnerská cesta skončila, Farna dala jasně najevo, že společně prožité roky nevnímá jako něco, co by chtěla vymazat nebo znehodnotit. „Prožili jsme spolu krásné roky, napsali pár hezkých písniček, zažili velkou lásku a máme úžasné děti. A to není vůbec málo,“ dodala ve vyjádření, které podepsala za sebe i za svého manžela. Její oznámení tak nepůsobí jako veřejné účtování, ale spíš jako klidné uzavření jedné dlouhé životní kapitoly. I když jejich vztah jako partnerský celek skončil, rodina podle jejích slov pokračuje dál v jiné podobě.