Ewa Farna je dvojnásobnou maminkou. V utajení porodila dceru Ellu

K fotografii na Facebooku a Instagramu, na které drží svou čerstvě narozenou dceru, připsala stručný vzkaz. "Už pár dní žijeme v jiné realitě, ke které dokážu napsat jen #makekidsnowar." Přidala také piktogram holčičky, k němuž připsala jméno, jež s manželem Martinem Chobotem holčičce vybrali - Ella. Před dvěma lety se stali rodiči syna Artura.

Kdy přesně holčičku přivedla na svět, zpěvačka neuvedla. Před nedávnem se ale v živém vysílání na svém profilu svěřila fanouškům s tím, jak se na porod připravuje. "Vím, že to bude nepříjemné, bude to bolest. Ale je to druh bolesti, která pomine. Na konci nás čeká odměna, takže k tomu přistupuju tak, že to bude dobré," řekla Farna.

Začátkem února se osmadvacetiletá zpěvačka vyjádřila také k současné situací kolem potratového zákona v sousedním Polsku, když na rovinu prohlásila, že by tam v žádném případě nechtěla rodit.

Farna zažívá šťastné a plodné období i po pracovní stránce. S loňským albem Umami získala před dvěma týdny hned čtyři nominace v hudebních Cenách Anděl, konkrétně v kategoriích Album roku, Sólová interpretka roku, Skladba roku a Videoklip roku.