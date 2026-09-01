Evík ze Slunce, seno slaví 71. Kretschmerová nikdy neměla děti, před muži dala přednost svobodě a víře
Jaroslavu Kretschmerovou si většina diváků navždy spojí s rozevlátým Evíkem ze Slunce, seno nebo s nesnesitelnou Dorotou Máchalovou z pohádky S čerty nejsou žerty. Ve skutečnosti je ale její život mnohem pestřejší než dvě nejslavnější role.
Herectví měla ostatně téměř napsané v genech. Její babička působila v Národním divadle, maminka byla operní zpěvačka a otec Ladislav Krečmer barytonistou Hudebního divadla Karlín. Jako dítě tak sedávala v lóži nad orchestrem a sledovala tehdejší divadelní hvězdy.
„Odmalička jsem měla divadlo hluboko v srdci. Tím, že mi to vyšlo, že jsem vystudovala divadelní fakultu a již ve čtvrtém ročníku dostala angažmá, mi to divadlo zůstalo. Na celý život,“ vzpomínala. DAMU dokončila v roce 1978 a krátce poté zakotvila ve Studiu Ypsilon.
Evík jí zůstal na celý život
Před kamerou se objevovala už od konce sedmdesátých let – zahrála si například v Láskách mezi kapkami deště, Postřižinách, Kalamitě nebo Tajemství hradu v Karpatech. Opravdovou lidovou popularitu jí ale přinesl až Zdeněk Troška a jeho Hoštice.
Režisér prý od začátku věděl, koho chce do role potrhlého Evíka obsadit. „Je to moje láska obrovská. Bezchybná žena, se kterou je sranda. Vidím ji jako takové velké udivené dítě, věčně se smějící,“ popsal Kretschmerovou Troška.
Herečka sama se později přiznala, že jí dlouho nebylo úplně příjemné, když na ni lidé na ulici volali jménem filmové postavy. S věkem se její pohled změnil. Když loni slavila sedmdesátiny, říkala už s úsměvem: „Vůbec mi nevadí, že mě lidi oslovují Evíku, jsem na to hrdá.“
A v roce 2026 si Evíka dokonce znovu zahrála. Společně s Jiřím Lábusem se vrátila k dvojici Evík–Béďa v amatérsky natočené poctě Slunce, seno, kterou vytvořili nadšenci z Prusinovic. Kretschmerová podle organizátorů navíc pomohla přesvědčit k účasti právě Lábuse.
Dorota Máchalová i role, která jí přinesla nominaci na Českého lva
Jen o rok po prvním Slunce, seno přišla další postava, bez níž si české Vánoce mnoho lidí nedokáže představit. Jako hamižná macecha Dorota Máchalová v pohádce S čerty nejsou žerty se postarala o další nezapomenutelnou zápornou postavu. Zajímavostí je, že Dorotu měla původně hrát Jana Dítětová, která ale roli odmítla a nakonec ztvárnila babičku.
Kretschmerová však dávno prokázala, že není jen představitelkou bláznivých komediálních figurek. Za roli paní Štádlerové v surrealistickém Otesánkovi Jana Švankmajera získala nominaci na Českého lva za nejlepší vedlejší ženský herecký výkon. Cenu nakonec získala Zuzana Kronerová za Divoké včely.
Výraznou stopu zanechala také v dabingu. Jejím hlasem v češtině opakovaně promlouvala například Barbra Streisandová. Kretschmerová si z jejich určité fyzické podobnosti dokázala udělat legraci: „Máme stejně ošklivé nosy.“
S Kaiserem a Lábusem soutěžili, kdo dostane větší pokutu
Kdo Kretschmerovou zná jen jako usměvavou a hluboce věřící dámu, možná by její mladší já nepoznal. S partou kolem Ypsilonky, do níž patřili také Oldřich Kaiser a Jiří Lábus, totiž podle jejích vzpomínek podnikali takzvané tajné automobilové závody. Nevyhrával nejrychlejší řidič, ale ten, který během cesty nasbíral největší pokutu.
Součástí měly být i absurdní úkoly – například získat živou slepici nebo přijít k benzinové pumpě se zapálenou cigaretou. Když se z účastníků stávaly známé tváře, podobné vylomeniny raději skončily. Kretschmerová měla v mládí také velkou zálibu v trampingu a vzpomínala na spaní v přírodě či čaj z jehličí.
Muž ani děti do jejího veřejného příběhu nepatří
Zatímco o práci dokáže mluvit s humorem a otevřeně, kolem partnerského života vždy držela téměř neproniknutelnou zeď. Kretschmerová se nikdy nevdala a nemá děti. V médiích se dlouhá léta opakuje příběh o jedné velké nenaplněné nebo nešťastné lásce, po které měla na partnerský život zanevřít. Sama herečka ale detaily nikdy veřejně nepotvrdila, a proto je fér tento příběh brát spíš jako součást její mediální legendy než jako doložený fakt. O svém životě říkala pouze: „V soukromí jsem velmi spokojená, opravdu si nemám na co stěžovat.“
Žije sama v Praze, ale představu osamělé herečky odmítá. Kolem sebe má desítky let stejné přátele a kolegy – zejména dlouholetý vztah s Ypsilonkou jí vytvořil něco jako druhou rodinu.
Když loni slavila sedmdesátiny, chtěla ostatně kolegy pouze nenápadně pozvat na malé občerstvení. Ti ji ale překvapili dortem a společnou oslavou. „Nerada na sebe strhávám pozornost, ale tohle bylo krásný,“ přiznala tehdy.
O „sektě“ se psalo roky. Ona se tomu smála
Její tajnůstkářství ale mělo i svou odvrácenou stránku. Když začala otevřeněji mluvit o Bohu a víře, rozšířily se v médiích zprávy, že propadla náboženské sektě, nejčastěji se zmiňovali Svědkové Jehovovi. Bulvární články opakovaně citovaly anonymní herečku, podle níž Kretschmerová v divadle vyprávěla, že „konečně našla smysl života“. „Stal se z ní úplně jiný člověk a nebyla s ní řeč. Naštěstí je ale časem prokoukla a opustila,“ tvrdil anonymní zdroj.
Pro podobnou verzi ale není veřejně dostupné přesvědčivé potvrzení a samotná Kretschmerová ji odmítala. „Víte, víra je věc každého člověka, je to svým způsobem velmi intimní věc, já se s tím nikdy netajila a s vírou žiju ráda a naučila jsem se třeba i milovat své nepřátele, ale hlavně odpouštět,“ vysvětlovala.
A na označení sektářka reagovala jednoznačně: „Pokud někomu připadá to, že jsem sektářka, když mé vyznání je evangelické, tak jako někoho je římsko-katolické, pak je to na jednu stranu smutné, na druhou se tomu musím smát.“
„Bůh je můj plastický chirurg“
S vírou spojovala Kretschmerová dokonce svůj pověstný mladistvý vzhled. Když se jí před lety novináři ptali, jak je možné, že se téměř nemění, odpověděla po svém – žádný plastický chirurg za tím není.
„Posledních dvacet let upřímně věřím v Boha, což ze mě možná vyzařuje,“ vysvětlovala. Hned ale přiznala, že zázrakům přece jen trochu pomáhá kvalitní kosmetikou, mastnými maskami a olejovými zábaly. Ani po sedmdesátce z ní přitom energie nezmizela. Na konci roku 2025 sama se smíchem komentovala své dlouhé působení v Ypsilonce slovy: „Ale nevypadám na to, že?“
A možná právě v tom spočívá kouzlo ženy, kterou Zdeněk Troška popsal jako „věčně se smějící dítě“. Jaroslava Kretschmerová dokázala téměř celý život stát před publikem, a přitom si to nejintimnější nechávat pro sebe. Diváci znají Evíka, Dorotu, její výrazný hlas i smích. Co se ale odehrává za nimi, si herečka už desítky let rozhoduje sama.