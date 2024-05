Eva Podzimková porodila druhé dítě, dostalo nevšední jméno

Eva Podzimková, rozená Josefíková, se o novinku, že čeká další miminko, podělila s médii před několika měsíci a radostný den konečně nadešel. Krásnou zprávu oznámil šťastný tatínek, scenárista Matěj Podzimek, přes sociální sítě.

"Kolem Evy už obíhá druhá planeta," napsal poeticky. V roce 2021 spolu manželé přivedli na svět prvorozenou Lotu. Scenárista uvedl i nevšední jméno svého druhého potomka, rovněž dcerky. "Jmenuje se Berta! Jsme šťastní a děkujeme. Eva, Lotka, Berta, Matěj."

S oznámením druhého těhotenství ale tajnůstkářská herečka nijak nepospíchala. "Víte to jako první, protože my s manželem nejsme úplně oznamovací typy, ale tím, že se to spojilo tady s tou kampaní a s rozjezdem Sedmi schodů, tak vlastně to tak jako je, takže jsme na cestě stát se dvojnásobnými rodiči," oznámila herečka své těhotenství v lednu v pořadu Showtime.

Rovněž se netajila tím, že s manželem měli vždy v plánu rodinu rozšířit. "Já i manžel máme sourozence. Oba máme sestru, takže pro nás bylo naprosto přirozené uvažovat o konečném počtu členů rodiny čtyři," uvedla ve stejné době pro Super.cz.