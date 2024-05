Evě Perkausové dvě děti stačí. Plánuje návrat do práce

Jsou to teprve tři měsíce, co Eva Perkausová porodila svého druhého syna Ariana. Doma má ještě rok a půl starého syna Killiana, a přesto už se vidí zpátky v moderátorském křesle, kde ji zatím po boku Romana Šebrleho nahradila Terezie Tománková.

"Terezce jsem fandila a sledovala ji, vlastně sleduju doposud, protože mě to samotnou baví. A je to i moje práce, takže bych měla vědět, co se děje," řekla Perkausová pro Blesk. Do práce se chystá i přesto, že doma je opravdu v jednom kole. "Překvapilo mě to, že opravdu platí pořekadlo - jedno dítě, žádné dítě! S jedním děckem máte spoustu času na sebe i přátele. Můžete si zajet kamkoliv. Ale se dvěma dětmi už to tolik nejde! Takže nějaký kafíčka s kamarádkami moc nejsou na pořadu dne," prozradila dvojnásobná maminka, která má podle vlastních slov velkou oporu v manželovi, podnikateli Ivanu Heckovi. Další dítě prý ale v plánu rozhodně nemají, i když se ještě v lednu nechali slyšet, že by si přáli i holčičku.

Ještě předtím, než se Perkausová naplno vrátí do televize, by si rádi jako celá rodina dopřáli dovolenou v Thajsku. "Vůbec si to nedokážu představit. Ale zdravotnictví je tam na velmi dobré úrovni - a to je jeden z důvodů, proč se tam nebojím. A miminku v tu dobu už bude pět měsíců, takže jsem si říkala, že když už, tak už…" dodala odhodlaně moderátorka.