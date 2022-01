Moderátorka Perkausová se tajně vdala. Prozradila to během vysílání zpráv

Svatbu se sedmadvacetileté moderátorce podařilo dokonale utajit, a to i díky tomu, že se spolu s partnerem, podnikatelem Ivanem Heckem rozhodli mít obřad v zahraničí. Své ano si tak po pětiletém vztahu řekli na exotickém ostrově Mauricius během nedávné dovolené.

Přestože se rozhodli svůj velký den strávit pouze ve dvou, jejich nejbližší o oslavu nepřijdou. "Já jsem říkala, že uděláme oficiální svatbu na Mauriciu, kde jsou oficiální svatby možné, a poté uděláme velkou hostinu, kam pozveme rodiče, sourozence, kamarády a kamarádky. Takže hostinu pro všechny, kde promítneme fotky ze svatby, aby všichni měli představu o tom, jak to bylo krásné," řekla Perkausová pro magazín zeny.iprima.

Moderátorka se také svěřila, že mít svatbu v zahraničí byl vždycky její sen. Tomu, že se brali na pláži, musela pochopitelně přizpůsobit i výběr šatů. "Kdysi jsem měla představu mít obří sukni a celkově princeznovský styl šatů, ale to svatba v zahraničí neumožňuje. Takže jsem z takových kritérií ustoupila a zvolila jsem variantu k pláži, lehčí sukni, korzetový střih, který mi jako ženě lichotí a mám ho ráda," popsala a dodala, že zachovali tradici a ženich její šaty až do obřadu neviděl.

Ostatně i samu moderátorku čekalo před oltářem překvapení. Do poslední chvíle netušila, jak budou vypadat jejich snubní prstýnky. Svému snoubenci prý sice řekla svou představu, konečná podoba ale byla na něm. "I když jsem krabičku s prstýnky ukládala do kufru, tak jsem se nepodívala. Ale on mi to stejně nevěřil," dodala se smíchem vdaná paní, která se rozhodla, že bude používat obě příjmení, a tak je z ní oficiálně Eva Hecko Perkausová.

Jako vdaná paní se moderátorka nebrání myšlenkám na založení rodiny. "Teď přicházejí na řadu ty děti, což zaměstnavatelé většinou neradi slyší," říká se smíchem. Zároveň dodává, že i když se stane matkou, ráda by pokračovala ve své práci.