Herečka Eva Holubová se často a hlasitě vyjadřuje k současné politické situaci. Bere to jako privilegium, které za minulého režimu neměla. Přesto ale ani v dobách komunistické totality nešla s davem. A to ani za cenu rizika, které jí málem dostalo do vězení. Výslechy pro ni před listopadem 1989 nebyly ničím, co by neznala. „Já jsem nezažila facku, zažila jsem vyhrožování nebo třeba to, že jsem při jednom výslechu musela stát,“ svěřila se v podcastu Dcera a matka roku, který natáčí se svou dcerou Karolínou.
Eva Holubová čelila za komunistů vězení. Po výslechu se zhroutila, zasáhla i Olga Havlová
Stačilo málo a mohla skončit za mřížemi. Eva Holubová se vrátila k temným chvílím komunistické totality a popsala, co zažívala při výsleších StB. Když se zastala člověka, kterého policisté brutálně bili, sama skončila v Bartolomějské. Hrozilo jí až pět let vězení, přesto na demonstrace chodila dál.
Jednou z nejvýraznějších vzpomínek pro ni zůstává Palachův týden v lednu 1989. Ve čtvrtek 19. ledna se účastnila demonstrace, při níž policisté tvrdě zasahovali proti lidem na Václavském náměstí. Když viděla, jak několik mužů bije mladíka, rozhodla se ho zastat. „Tři tam mlátili jednoho kluka, shodili mu brýle. já jsem se ho zastala a tak mě sebrali taky,“ vzpomínala. Společně s dalšími zadrženými ji odvezli do Bartolomějské ulice, kde následoval výslech.
„Bylo nás tam hrozně moc. Znali jsme to z filmu o Fučíkovi, takhle to mělo gestapo,“ popsala atmosféru na místě. Její vyšetřovatel byl podle ní mladý muž, který se jí možná snažil nabídnout cestu, jak se z nepříjemné situace dostat. Naznačoval jí, že na demonstraci přišla jen kvůli nákupu bot. Holubová ale takovou verzi odmítla. „Řekla jsem, že ne, že jsem přišla na demonstraci,“ vzpomínala na chvíli, kdy mohla zapírat, ale nechtěla.
Následovaly další výslechy a herečka se dozvěděla, že byla obviněna podle paragrafu 98, tedy za rozvracení republiky. Podle jejích slov jí za něj mohlo hrozit až pět let vězení a soud měla mít v prosinci nebo lednu. Přesto se demonstrací nepřestala účastnit. „Abych ze sebe dostala ten strach, tak jsem na ty demonstrace chodila dál. A mezi těma lidma mi bylo hrozně dobře,“ vysvětlila.
VIDEO: O menopauze se nemluví, jako ženy chceme být věčně mladé a úspěšné. Začala jsem být přecitlivělá, nevěděla jsem, co se se mnou děje, říká herečka Eva Holubová
Zpětně přiznala, že zatímco přímo při výsleších se cítila téměř neohroženě, doma na ni všechno dolehlo. „V tu chvíli jsem se nebála, cítila jsem se jako Johanka z Arku. Pak jsem si to doma vyčítala a byla jsem úplně v prdeli,“ popsala své tehdejší rozpoložení. Pomáhalo jí o všem mluvit s Olgou Havlovou, se kterou se stýkala. Ta jí podle Holubové důrazně radila, aby při výsleších neprozradila vůbec nic, ani zdánlivé maličkosti jako třeba to, že u Havlů měla k obědu švestkové knedlíky. „Ona byla velmi statečná,“ dodala herečka.