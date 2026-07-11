Po pětadvaceti společných letech a třech dětech se Eva Herzigová odhodlala k životnímu kroku, který s partnerem dlouho odkládali. Světově proslulá česká modelka se v sobotu 11. července provdá za turínského podnikatele Gregoria Marsiaje. Informaci přinesly italský deník La Stampa i veřejnoprávní televize Rai.
Eva Herzigová po 25 letech překvapila zásadním krokem. Turín dnes čeká utajená svatba roku
Eva Herzigová po letech udělala zásadní životní rozhodnutí, které překvapilo nejen její fanoušky, ale rozpoutalo rozruch i v zahraničí.
Svatba v jednom z nejkrásnějších turínských paláců
Civilní obřad se má uskutečnit v 18 hodin v honosném Palazzo Carignano v centru Turína, kde sídlí Muzeum italského národního obrození. Snoubenci si pro svůj velký den vybrali reprezentativní Sál plebiscitu, který se veřejnosti otevře až po skončení běžné návštěvní doby muzea.
Pozvání mělo podle italských médií obdržet přibližně sto pečlivě vybraných hostů. Ceremoniál má doprovodit šest skladeb zahraných na historickém koncertním křídle značky Érard. Po obřadu se společnost přesune do nedaleké slavné restaurace Del Cambio, kde bude následovat svatební hostina.
Turín tak čeká jedna z nejsledovanějších společenských událostí letošního léta. Seznam hostů zůstává utajený, spekuluje se však o účasti Naomi Campbell, s níž se Herzigová během své kariéry opakovaně potkávala na přehlídkových molech. Zda pozvání dostaly také další někdejší kolegyně české topmodelky, zatím není jasné.
První oficiální stopa se objevila na radnici
O tom, že se dlouholetí partneři skutečně chystají vstoupit do manželství, se začalo vážně hovořit už na jaře. V květnu se totiž na úřední desce turínské radnice objevilo oznámení o jejich úmyslu uzavřít sňatek. Dokument sice potvrdil chystanou svatbu, konkrétní datum však ještě neobsahoval.
Pro okolí páru to přesto představovalo jasný signál, že tentokrát nezůstane jen u plánů. Herzigová a Marsiaj se totiž zasnoubili už v roce 2017, na svatební obřad si však museli počkat dalších devět let.
„Je to nějaké dlouhodobé, ty naše přípravy,“ přiznala Herzigová loni. O několik měsíců později dorazila do Česka na světovou premiéru kalendáře Pirelli a připustila, že organizace veselky je pro ni náročnější, než původně očekávala.
„Ještě to není hotové, já bych ráda příští rok, ale uvidíme. Pro mě je to opravdu hodně složité, člověk si to musí naplánovat, dát to všechno dohromady…“ krčila tehdy rameny při otázkách na připravovanou svatbu.
Osudové setkání po útocích z 11. září
Příběh Herzigové a Marsiaje se začal psát v roce 2001 za velmi neobvyklých okolností. Po teroristických útocích z 11. září byl výrazně omezen letecký provoz a modelka musela v Itálii zůstat déle, než původně plánovala.
Během pobytu se vydala na procházku po pláži ve Varigotti. Právě tam potkala Gregoria Marsiaje, který trávil čas se skupinou přátel. Herzigová jejich první setkání později popisovala jako lásku na první pohled.
Marsiaj pochází z významné turínské průmyslnické rodiny a na rozdíl od své slavné partnerky se po většinu let držel stranou pozornosti. Společně vychovali tři syny a rodinný život si rozdělili mezi Itálii a pracovní povinnosti Herzigové v zahraničí.
Přestože se jejich vztah během let nevyhnul spekulacím o krizích, dvojice spolu zůstala a nyní svou dlouholetou životní kapitolu završí svatbou. Místo rychlého obřadu „do roka a do dne“ si na něj počkali téměř desetiletí od zásnub. O to větší pozornost nyní jejich velký den v Turíně vyvolává.
Z Litvínova mezi světové topmodelky
Eva Herzigová patřila v devadesátých letech k nejvyhledávanějším modelkám světa. Zásadním momentem její kariéry se stala především legendární reklamní kampaň značky Wonderbra, díky níž se její tvář objevila na billboardech po celém světě.
Během kariéry spolupracovala s nejvýznamnějšími módními domy, mezi které patří Chanel, Versace, Louis Vuitton, Dior, Dolce & Gabbana nebo Prada. Objevila se také na titulních stranách časopisů Vogue, Elle či Harper’s Bazaar.
Ačkoliv se pohybovala ve světě luxusu a velkých módních přehlídek, svůj dlouholetý vztah si dvojice dokázala do značné míry chránit před veřejností. Také přípravy svatby probíhaly v utajení. Podrobnosti se začaly objevovat až krátce před obřadem, který má po pětadvaceti společných letech definitivně stvrdit jejich vztah.