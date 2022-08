Eva Burešová a Přemek Forejt se dočkali společného syna. Dostal vznešené jméno

Herečka Eva Burešová ve zdraví přivedla na svět svého druhého syna. Toho má s šéfkuchařem Přemkem Forejtem, který také radostnou událost oznámil na Instagramu, kde se vyznal z obdivu ke své partnerce.

"Tak drobná, přitom tak silná a statečná. Jsem na tebe pyšný, jak jsi to celé zvládla. Jsem šťastný za to, co společně máme. Trojka už je na světě a už se nemůžeme dočkat, až budeme všichni spolu. Miluji vás, rodinko moje," napsal dojatý Forejt a prozradil, že chlapeček dostal jméno Tristan William Forejt.

Těhotenství Burešové partneři dlouho tajili a do poslední chvíle si nechali pro sebe i pohlaví a jméno miminka. Herečka má z předchozího vztahu ještě syna Nathaniela a Forejt je otcem dcery Stelly. Krátce před porodem se také rodina přestěhovala do nového domova. Ten pořídili kousek od Benešova, kde koupili dům se zahradou a jezírkem.

Herečka jako by dopředu tušila, že se porod kvapem blíží. Jen den předem zveřejnila na svém profilu fotografii, na které drží čtyři čerstvě utrhnuté čtyřlístky a přidala komentář, že naposledy se jí takhle zadařilo těsně předtím, než porodila svého prvního syna.